استان بوشهر پیشگام طرح های هوشمندسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر پنجشنبه در نشست ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی استان، با تأکید بر اهمیت این فناوری نوظهور، هوش مصنوعی را یکی از مهم‌ترین زمینه‌ها و مزیت‌های بالقوه رقابتی ایران در منطقه و جهان دانست و اظهار کرد: این فناوری برجسته نه‌تنها امروز بسیاری از معادلات جهانی را تغییر داده بلکه در آینده نیز موجب تحولات شگرفی خواهد شد.

استاندار بوشهر با اشاره به تشکیل «هیئت اندیشه‌ورز آموزش، فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی» در استان، گفت: این هیئت، وظیفه ارائه ایده‌ها و راهکارهای تخصصی را بر عهده خواهد داشت تا بوشهر به‌عنوان یکی از استان‌های پیشرو در این عرصه معرفی شود.

وی همچنین افزود: اجرای پروژه‌هایی چون «بندر هوشمند» برای ما دارای اولویت است.

زارع تأکید کرد: ستاد توسعه فناوری و هوش مصنوعی استان باید چارچوب سیاست‌گذاری و مسیر پروژه‌های اولویت‌دار را نیز مشخص کند.

وی از ظرفیت‌های معاونت علمی ریاست‌جمهوری و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی برای پشتیبانی از طرح‌های دانش‌بنیان به‌عنوان فرصت‌های ارزشمند یاد کرد و گفت: مسائلی همچون هدر رفت آب و مدیریت انرژی نیز می‌تواند با بهره‌گیری از هوش مصنوعی کاسته و حتی حل شود.

وی همچنین به ضرورت تقویت زیرساخت‌ها، ایجاد باشگاه هوش مصنوعی و استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و نخبگان استان اشاره کرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی باید پروپوزال‌های خود را برای اجرای پایلوت طرح‌های هوشمندسازی ارائه دهند تا در جلسات آینده مورد بررسی و سپس حمایت قرار گیرند.

استاندار بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: با توجه ویژه به توسعه هوش مصنوعی، استان بوشهر می‌تواند الگویی شایسته در بهره‌گیری از این فناوری باشد.