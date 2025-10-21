زارع: ۳۰۰ نفر از داوطلبان بوشهری رتبه زیر هزار کنکور را کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح سهشنبه در دیدار با نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه بوشهر اظهار کرد: ظرفیتهای متنوع استان از جمله در حوزه بنادر، انرژی و فناوری، فرصت مناسبی را برای تحقق توسعه دانشبنیان فراهم کرده است.
استاندار بوشهر تأکید کرد: نمونهای از این برنامهها، طرح بندر هوشمند است که در برنامه بازدید امروز مورد بررسی قرار گرفت و میتواند الگویی برای سایر بنادر کشور باشد.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با راهبری و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همراهی نخبگان و فعالان فناور، مسیر رشد و توسعه استان بوشهر با شتاب بیشتری تداوم یابد.
زارع افزود: خوشحالیم که امروز میزبان معاون علمی، فناوری و دانشبنیان ریاست جمهوری و همراهان ایشان هستیم. این دیدار حاصل علاقهمندی متقابل برای تعامل و همافزایی در مسیر توسعه علمی و دانشبنیان استان است. آیتالله صفایی بوشهری همواره دغدغه پیشرفت علمی و حمایت از نخبگان را داشتهاند و این نشست میتواند زمینهساز همکاریهای مؤثرتر در این حوزه باشد.
استاندار بوشهر با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان در عرصههای علمی، انسانی و فناورانه تصریح کرد: استان بوشهر از سرمایههای انسانی توانمند، دانشآموخته و مبتکر برخوردار است و در سالهای اخیر شاهد درخشش فرزندان این استان در المپیادها، مسابقات علمی و ثبت اختراعات در سطح ملی و بینالمللی بودهایم.
وی خاطرنشان کرد: تنها در کنکور سراسری اخیر، بیش از ۳۰۰ نفر از داوطلبان بوشهری رتبه زیر هزار کسب کردند که این خود نشانه ظرفیت بالای علمی این خطه است.
وی افزود: دانشگاهها و مراکز علمی استان بوشهر نیز از جایگاه ارزشمندی در میان دانشگاههای کشور و جهان اسلام برخوردارند. سیاست دولت وفاق ملی، استفاده از توان شرکتهای دانشبنیان و بخش خصوصی در مسیر توسعه است و در این زمینه اقدامات خوبی در استان در حال انجام است که با حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری سرعت بیشتری خواهد گرفت.
