۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۳

زارع: ۳۰۰ نفر از داوطلبان بوشهری رتبه زیر هزار کنکور را کسب کردند

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: در کنکور سراسری اخیر، بیش از ۳۰۰ نفر از داوطلبان بوشهری رتبه زیر هزار کسب کردند که این خود نشانه ظرفیت بالای علمی این خطه است.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح سه‌شنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر اظهار کرد: ظرفیت‌های متنوع استان از جمله در حوزه بنادر، انرژی و فناوری، فرصت مناسبی را برای تحقق توسعه دانش‌بنیان فراهم کرده است.

استاندار بوشهر تأکید کرد: نمونه‌ای از این برنامه‌ها، طرح بندر هوشمند است که در برنامه بازدید امروز مورد بررسی قرار گرفت و می‌تواند الگویی برای سایر بنادر کشور باشد.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با راهبری و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همراهی نخبگان و فعالان فناور، مسیر رشد و توسعه استان بوشهر با شتاب بیشتری تداوم یابد.

زارع افزود: خوشحالیم که امروز میزبان معاون علمی، فناوری و دانش‌بنیان ریاست جمهوری و همراهان ایشان هستیم. این دیدار حاصل علاقه‌مندی متقابل برای تعامل و هم‌افزایی در مسیر توسعه علمی و دانش‌بنیان استان است. آیت‌الله صفایی بوشهری همواره دغدغه پیشرفت علمی و حمایت از نخبگان را داشته‌اند و این نشست می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های مؤثرتر در این حوزه باشد.

استاندار بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در عرصه‌های علمی، انسانی و فناورانه تصریح کرد: استان بوشهر از سرمایه‌های انسانی توانمند، دانش‌آموخته و مبتکر برخوردار است و در سال‌های اخیر شاهد درخشش فرزندان این استان در المپیادها، مسابقات علمی و ثبت اختراعات در سطح ملی و بین‌المللی بوده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: تنها در کنکور سراسری اخیر، بیش از ۳۰۰ نفر از داوطلبان بوشهری رتبه زیر هزار کسب کردند که این خود نشانه ظرفیت بالای علمی این خطه است.

وی افزود: دانشگاه‌ها و مراکز علمی استان بوشهر نیز از جایگاه ارزشمندی در میان دانشگاه‌های کشور و جهان اسلام برخوردارند. سیاست دولت وفاق ملی، استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی در مسیر توسعه است و در این زمینه اقدامات خوبی در استان در حال انجام است که با حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری سرعت بیشتری خواهد گرفت.

