حفظ حرمت و جایگاه مسجد وظیفه همگانی است

حجتالاسلام سیدمحمدعلی ساداتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز آنچه بیش از هر موضوع دیگری اهمیت دارد، حفظ حرمت و جایگاه والای مسجد است و همه باید برای صیانت از این سنگر ارزشمند تلاش کنیم.
وی افزود: مسجد نه تنها مرکز عبادت و بندگی خداوند متعال است، بلکه سدی امن برای اجتماع مؤمنان، پایگاهی برای ترویج ارزشهای دینی و نمادی از وحدت و اتحاد مسلمانان به شمار میرود.
امام جمعه سرپل ذهاب تصریح کرد: گردهم آمدن مردم در مسجد خود نشانهای روشن از ایمان راسخ، اعتقادی عمیق و پیوند ناگسستنی میان مردم و دین مبین اسلام است؛ پیوندی که سبب شده مساجد همواره در بزنگاههای تاریخی، اجتماعی و فرهنگی نقشآفرین باشند.
وی در ادامه سخنان خود تأکید کرد: باید همگان بکوشیم تا مسجد را به عنوان کانونی برای رشد معنوی، همدلی و همبستگی حفظ کنیم و آداب و احترام آن را در تمامی شئون زندگی فردی و اجتماعی رعایت نمائیم.
حجتالاسلام ساداتی خاطرنشان کرد: اگر مساجد جایگاه واقعی خود را در جامعه حفظ کنند، میتوانند نسل امروز و فردا را در مسیر معنویت و ارزشهای اسلامی تربیت کرده و جامعه را از آسیبها و انحرافات مصون بدارند.
