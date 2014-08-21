روز جهانی مسجد نقطه عطفی برای احیای جایگاه مسجد/ مساجد تنها نمازخانه نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، ٣٠ مرداد بنا به در خواست جمهوری اسلامی ایران، از سوی سازمان کنفرانس ‌اسلامی به عنوان روز جهانی مسجد نامگذاری شده و متعاقب آن در سال، یک هفته برنامه‌هایی برای تکریم، تجلیل و اکرام مساجد به اجرا در‌می‌آید.

مسجد پایگاه انسجام و یکپارچگی مسلمانان است و نماز جماعت و تشکیل صفوف به هم فشرده نمازگزاران به خوبی بیانگر هماهنگی و انسجامی است که حضور در مسجد فراهم می‌آورد.

در فرهنگ دينى، نام "مسجد" يادآور بندگى و كرنش در پيشگاه خداوند متعال است و "مسجد" يعنى جايگاه سجده و سجده اوج عبادت و بندگى انسان براى خدا است.

در حقيقت برترين و اصيل ترين محل براى عبادت و تقرب جستن به خداوند متعال مسجد است، بنابراين در قرآن كريم بر جنبه هاى عبادى مسجد بيش از هر بعد ديگرى تكيه شده است.

مسجد جايگاه عبادت و پرستش خالصانه خداوند، جايگاه زمزمه و نجواى صادقانه با معبود، پايگاه عروج انسان از خاك به افلاک و زيارتگاه خاص بارى تعالى است.

يكى از نقش هاى اساسى مسجد آن است كه زمينه عبادت خالصانه را فراهم نمايد تا مومنان در آنجا با پرداختن به نماز و ذكر و دعا، زنگار غفلت از دل و جان بشويند و با خداوند متعال به معناى واقعى كلمه انس بگيرند.

از سویی ابعاد تربيتى مسجد به گونه اى با ابعاد عبادى آن مرتبط است زيرا عبادت پرورش دهنده روح و روان آدمى بوده و پاسخ به آن در واقع، پاسخ به يك نياز طبيعى و مهم اوست. كسى كه نيازهاى جسمى و روانى خود را به طور منطقى پاسخ گويد شخصيتى متعادل مى يابد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از آغاز خلقت انسان برای پرورش و تربیت آن و برای اینکه هم خود و هم دیگران را بتواند به آن جایگاه والای انسانی نزدیک کند خداوند یک قانون کلی برای تربیت انسان قرار دارد که این دستورالعمل و شیوه تربیتی توسط هر یک از انبیای الهی به مردم ابلاغ شده است.

حجت الاسلام علی دشتکی افزود: آنچه مسلم است انبیای الهی در همه ادیان توحیدی جایگاهی را برای تربیت انسان ها مد نظر داشتند.

وی بیان داشت: در دین اسلام نیز این مرکز که مسئولیت تبلیغ و ترویج تربیت و فرهنگ را عهده دار بود، مسجد است که در اسلام مسجد جایگاهی برای مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است.

حجت الاسلام دشتکی با اشاره به اینکه باید مسجد را حفظ کنیم، اضافه کرد: چراکه مساجد حریم دفاع از اعتقادات حقی، توحیدی و اسلامی هستند و در این راستا برای مساجد باید به صورت جامع برنامه ریزی کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان عنوان داشت: امروزه مساجد می توانند با یک برنامه ریزی درست همانطور که در دوران معصومین(ع) محور حل مشکلات، معضلات و مرکز پاسخگویی نیازهای مردم بودند، باشند.

وی در ادامه گفت: متاسفانه در سال های اخیر مسئولان از این موضوع غفلت کرده و در برنامه ریزی ها مساجد به حاشیه رفته اند.

حجت الاسلام دشتکی ابراز داشت: تنها راه فائق آمدن بر مشکلات و آسیب های اجتماعی و فرهنگی این است که مساجد را احیا کنیم بنابراین باید به مساجد به صورت جامع توجه شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با بیان اینکه مساجد در هر محله ای وجود دارند، اذعان داشت: مشکلات هر محله نیز متناسب با ساکنین آن محله است و ساکنین می توانند در مساجد آموزش های لازم را ببینند.

وی با بیان اینکه در کنار مساجد موسسات و مراکزی راه اندازی کرده ایم، اظهار داشت: همه این مراکز باید در سایه مساجد پرورش یابند.

حجت الاسلام دشتکی افزود: قریب به یک هزار و 800 مسجد در استان همدان وجود دارد که از این تعداد تقریبا 30 درصد در شهرها و مابقی در روستاها هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان با بیان اینکه این تعداد مسجد در حال حاضر کافی است، عنوان داشت: مسئله مهمی که در این رابطه وجود دارد آن است که باید مساجد را فعال و کارکردهای آن را احیا کرد.

وی اضافه کرد: هر اندازه در حوزه مساجد سرمایه گذاری کنیم آسیب ها در جامعه به حداقل می رسد و این امر بسیار مقرون به صرفه است.

حجت الاسلام دشتکی با اشاره به اینکه از تعداد مساجدی که در استان همدان وجود دارد تنها 500 مسجد فعال و بقیه نیمه فعال هستند، بیان داشت: امروزه مساجد ما نمازخانه هستند تا محلی برای مسائل عبادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که باید به این مسئله توجه ویژه ای شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان در ادامه با بیان اینکه مساجد باید کارکردهای خود را به دست آورند، گفت: در این صورت مدیریت مساجد را نیز جوانان انجام می دهند و مساجد جوانان را به خود جذب می کنند.

سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان تویسرکان نیز در این زمینه گفت: مساجد محل تبیین امور دینی و احکام الهی، کانون بیداری و هوشیاری مردم هستند.

حجت الاسلام علی کاروند با اشاره به اینکه کلمه مسجد 28 بار در قرآن مجید آمده و این نشان دهنده اهمیت مسجد است، افزود: معنی اصلی مسجد به معنای محل سجده‌گاه، محل عبادت و راز و نیاز است، به همین منظور در هر شهر و روستایی مسجد مرکز امور فرهنگی و دینی است.

وی بیان داشت: مساجد قبل از ظهور اسلام نیز کاربرد اساسی در جامعه داشتند و بسیاری از فعالیت‌ها در مساجد انجام می شد.

حجت الاسلام کاروند مسجد را مرکز انتقال احکام، معارف توحیدی و انفسی دانست و اضافه کرد: در مدیریت مساجد باید از پیرغلامان استفاده کرد و جوانان را در راس کمیته‌های متعدد از قبیل کمیته‌های فرهنگی، قرآنی و آموزشی قرار داد.

سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان تویسرکان عنوان داشت: مسجد محل تبادل اخبار و اطلاعات خرد و کلان و بحث و گفتگو درباره آنها و جهت گیری و روشن شدن افکار عمومی است در این صورت، شرایط جامعه در جنبه های گوناگون به راحتی به گوش عموم مردم می رسد و آنها به سرعت در مورد نبایدها و انحراف های موجود در جامعه واکنش نشان می دهند.

وی با بیان اینکه جلسه های وعظ و خطابه و سخنرانی های روشن گرایانه اهل علم و دین در مسجد، نقش مؤثری در بیداری و آگاهی مردم دارد، گفت: مساجد پایگاه خیزش انقلابیون و مبارزان دین داری است که با کژروی ها و کژرفتاری های جامعه به مقابله برمی خیزند و حرکت های انقلابی را سازمان دهی می ‌کنند.

حجت الاسلام کاروند ابراز داشت: در صدر اسلام، مسجد پناه گاه مظلومان و محل رسیدگی به شکایت های مردم بود در این دوران، تقریبا تمامی مسائل حقوقی و اختلاف های میان مردم که نیازمند رسیدگی بود، در مسجد رفع می شد.

سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان تویسرکان اذعان داشت: همچنین مساجد در پاسداری از عدالت، نقش اساسی دارند.

وی اظهار داشت: مسجد، نمادی استوار از تمدن اسلامی در طول تاریخ بوده و ارزش و اعتبار خود را میان مسلمانان حفظ کرده است که در این میان، دوران صدر اسلام، درخشان ترین دوره در طول حیات مساجد است چون در آن زمان، مسجد نه صرفا محل عبادت، که محل فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، قضایی و نظامی به شمار می آمد.

حجت الاسلام کاروند با بیان اینکه برای احیای هر چه بیشتر مساجد باید همه بکوشیم، افزود: مسجد، مقر حاکمیت و پایگاه فرماندهی پیامبر اعظم در مدینه بود و پایه های اساسی حکومت اسلامی در زمان رسول خدا، در مسجد، بنیان نهاده شد و اصول و مبانی دین مبین اسلام از این پایگاه مقدس به مردم جهان عرضه گشت.

سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان تویسرکان بیان داشت: مسجد نماد تلفیق دین و سیاست و محل ملاقات، گفتگو و مذاکره آن حضرت با هیئات سیاسی بود.

وی اضافه کرد: انتصاب کارگزاران و سفیران در مسجد و اعتراض به حکومت و برکناری کارگزاران در صدر اسلام در مساجد طرح می شد.

حجت الاسلام کاروند عنوان داشت: یکی از عوامل کلیدی در دستیابی به موفقیت ها و چشیدن طعم کامیابی، مشورت است.

سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان تویسرکان با بیان اینکه مسجد، محل برافراشته شدن پرچم سپاه اسلام و اعزام آنان به جبهه های نبرد است، گفت: در صدر اسلام مسجد، جایگاه گفتگو و مشورت در مورد مسائل مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بود و در زمان پیامبر اکرم(ص) نیز هنگام جنگ احد، سربازان مسلح اسلام در مسجد ماندند و آن حضرت در آستانه جنگ احد، درباره چگونگی رویارویی با مشرکان قریش، در مسجد با یاران خود به تبادل نظر پرداخت.

وی ابراز داشت: مسجد می تواند نقش سازنده ای در حفظ روحیه آمادگی و همکاری مردم با جبهه های نبرد داشته باشد زیرا در دوران پیامبراکرم(ص) گاه از دانش غیبی بهره می گرفت و مؤمنان حاضر در مسجد را در جریان آخرین رویدادهای جبهه قرار می داد و برای عاملان پیروزی در جبهه ها دعا می کرد.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان کبودراهنگ نیز گفت: مساجد، نمادی استوار از تمدن اسلامی در طول تاریخ هستند.

حجت الاسلام حسین علی قمری نیا بیان داشت: دوران صدر اسلام، درخشان ترین دوره در طول حیات مساجد است؛ چرا که در آن زمان، مسجد نه تنها محل عبادت، که محل فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، قضایی و نظامی به شمار می آمد.

وی در ادامه گفت: مساجد از ابتدا جایگاه تحقق فریضه امر به معروف و نهی از منکر هستند، انسانی که به مسجد پیوست، ضمن اقامه یکی از بزرگ ترین معروف ها، از منکرها دوری می‌کند و می کوشد خود را به گناهان آلوده نسازد.

قمری نیا در ادامه تاکید کرد: برای احیای هر چه بیشتر مساجد باید کوشید آنها هر چه بیشتر به مساجد صدر اسلام نزدیک شوند و توانایی های فراوان خود را به فعلیت برسانند.

وی با اشاره به نقش خدمات رسانی اجتماعی مساجد بیان کرد: شناسایی نیازمندان منطقه، دستگیری از آنها و گردآوری کمک برای ایشان، پرداخت وام، اقدامات تسهیل ازدواج زوج های جوان، برنامه ریزی برای عیادت و سرکشی از بیماران و اموری از این دست، مواردی است که بسیاری از مساجد نمونه کشور با پیروی از مساجد صدر اسلام، در ایفای نقش خود در تعاون اجتماعی به آن می پردازند.

حجت ‌الاسلام قمری نیا مساجد را تجلی گاه وحدت عنوان و تصریح کرد: مسجد، محل گردهمایی مسلمانان و تجلی گاه پرشکوه انسجام و یکپارچگی ملت مسلمان است، مسجد، حافظ سلامت دین و جامعه است و نمایش وحدت و همدلی نمازگزاران، بقای اسلام را تضمین می‌کند و حضور نمازگزاران در مسجد، امید دشمنان اسلام را به ناامیدی بدل می سازد.

رئیس تبلیغات اسلامی کبودرآهنگ گفت: امید است نامگذاری این روز به نام مساجد بهانه ای باشد تا مسلمانان به این جایگاه ارزشمند مساجد توجه کنند و این مکان مقدس را به بهترین وجه و با بیش ترین ظرفیت به جایگاه علم و معرفت در کنار بندگی و عبادت متعارف، تبدیل کنند.