مسجد محکم ترین سنگر دفاع از ارزش های اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد رضایی صبح یکشنبه در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی اظهار کرد: مسجد محکم ترین سنگر دفاع از ارزش ها است.

وی با بیان اینکه مساجد مراکز جهل زدایی و بصیرت افزایی است، افزود: کسانی که ارتباط بیشتری با مساجد دارند، گرفتار آسیب های اجتماعی نمی شوند.

حجت الاسلام رضایی با بیان اینکه گرفتار شدن به آسیب ها از سر جهل به دین، اعتقاد و مذهب است، اظهار کرد: پایگاهی قوی تر از مسجد برای حذف آسیب های اجتماعی وجود ندارد.

وی مسجد را عامل حفظ بشریت و دین دانست و گفت: مسجد کارکرد های مختلفی مانند آموزشی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، سیاسی، رسانه ای، روحی و روانی دارد.

سرپرست تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به احادیث و روایات پیرامون اهمیت مسجد بیان کرد: پیامبر اکرم (ص) می فرماید « مساجد بازاری از بازار های آخرت است».

حجت الاسلام رضایی بیان کرد: اگر یک مشاور مذهبی و آشنا به علم روز در مساجد قرار گیرد، می تواند عامل نجاتی برای جامعه باشد.

وی با اشاره به شهادت شهید حججی بیان کرد: باید ایثار، فداکاری، و اخلاق این شهید بزرگوار الگویی برای جامعه به خصوص نسل جوان قرار گیرد.