قرارگاه ملی مسجد نقایص مساجد پردیسان را برطرف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا حامدی امام جمعه پردیسان از استان قم با بیان اینکه اقدامات قرارگاه ملی مسجد بر اساس «سند راهبری مساجد» در این منطقه عملیاتی شده است، اظهار کرد: در پردیسان ابتدا شورایی متشکل از ائمه جماعات تشکیل دادیم که به‌طور ماهانه جلسه برگزار می‌کرد و دبیرخانه‌ای نیز برای پیگیری مصوبات داشت. این ساختار از همان ابتدا موجب شد که امور مساجد به‌صورت منسجم دنبال شود.

وی افزود: یکی از خروجی‌های مهم این شورا، ورود جدی به طرح مسکن ملی در منطقه پردیسان بود. در ابتدای کار تنها هفت مسجد برای حدود ۳۰ هزار خانواده پیش‌بینی شده بود اما با پیگیری ائمه جماعات و همراهی وزارت راه و شهرسازی، این تعداد به ۲۱ مسجد افزایش یافت و طراحی‌ها به‌گونه‌ای اصلاح شد که مساجد محور محلات باشند و نواقصی که در پردیسان قدیم وجود داشت، در این منطقه تکرار نشود.

امام جمعه پردیسان ادامه داد: هرچند پیشرفت‌های خوبی حاصل شده اما همچنان مشکلاتی وجود دارد؛ از جمله ابلاغ نشدن آئین‌نامه‌های مرتبط با سند ملی مسجد، چالش در تعیین هیئت‌امنا و مسئله شناسه مساجد به‌ویژه در اراضی دولتی.

مساجد در خدمت امنیت و مواسات اجتماعی

حجت‌الاسلام حامدی با اشاره به فعالیت‌های اجتماعی مساجد در پردیسان گفت: مساجد محور اجرای برنامه‌های مواسات، کمک‌رسانی در ایام بحران و حتی پشتیبانی جبهه مقاومت بوده‌اند. در جنگ ۱۲ روزه نیز کمک‌های مردمی از طریق مساجد جمع‌آوری و ارسال شد.

وی اضافه کرد: در حوزه امنیت محلات، مساجد با همکاری بسیج نقش فعالی داشتند؛ از جمله اجرای گشت‌های محلی، برگزاری دوره‌های پدافند غیرعامل و کنترل ورود و خروج‌ها برای ارتقای امنیت محلات. همچنین با همکاری بسیج، دوره‌های بصیرت‌افزایی برای امامان جماعت و نمازگزاران برگزار شد که از شخصیت‌های تراز کشور برای آموزش و ارتقای سطح معرفتی استفاده شد.

امام جمعه پردیسان در پایان با تأکید بر ضرورت تکمیل فرآیندهای قرارگاه ملی مسجد گفت: اگرچه اقدامات مهمی در پردیسان انجام شده، اما انتظار داریم آئین‌نامه‌های اجرایی به‌موقع ابلاغ شود تا همه استان‌ها و شهرستان‌ها با ساختاری یکپارچه پیش بروند. وی خاطرنشان کرد: ما در منطقه پردیسان آمادگی کامل برای اجرای این برنامه‌ها را داریم.