۸۹۰ شهروند انگلیس به دلیل حمایت از فلسطین بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسکای نیوز، در ادامه کمکهای لندن به اشغالگران صهیونیست، پلیس متروپولیتن اعلام کرد که ۸۹۰ نفر در جریان تظاهرات حامیان فلسطین در مرکز لندن بازداشت شدهاند.
پلیس متروپولیتن ادعا کرد که ۸۵۷ نفر تنها در میدان پارلمان لندن به بهانه نقض یک قانون و ارتکاب جرم بازداشت شدند!
این نهاد افزود که ۳۳ نفر دیگر نیز به دلیل جرایم دیگر دستگیر شدند.
پلیس لندن مدعی شد که شماری از بازداشتشدگان به دلیل ارتکاب تخلفات دیگر از جمله «حمله به مأموران پلیس و حمایت از یک گروه ممنوعه» بازداشت شدهاند.
