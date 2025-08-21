به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان ملل متحد و وزیران خارجه ۲۱ کشور تصمیم رژیم صهیونیستی برای ساخت شهرک‌های مسکونی در شرق قدس اشغالی را محکوم کردند.

رژیم صهیونیستی چهارشنبه طرح شهرک‌سازی در منطقه «ای یک (E۱)» در شرق بیت‌المقدس را تصویب کرد که هدف از آن جدا کردن بخش‌های مختلف کرانه باختری و ممانعت از تشکیل کشور یکپارچه فلسطین است.

با اجرای این طرح که شمال کرانه باختری را از جنوب آن به طور کامل جدا می‌کند، ۳۴۰۰ واحد مسکونی جدید برای صهیونیست‌ها ساخته خواهد شد.

«بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی این طرح را «آخرین میخ بر تابوت» ایده تشکیل کشور فلسطین عنوان کرد.