وزیر خارجه انگلیس: ماه سپتامبر فلسطین را به رسمیت خواهیم شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر، گاردین امروز یکشنبه گزارش داد که دیوید لمی وزیر امور خارجه انگلیس قرار است فردا دوشنبه به نمایندگان پارلمان کشورش بگوید که لندن همچنان در مسیر به رسمیت شناختن کشور فلسطین در ماه سپتامبر است.

به گزارش گاردین، انتظار می‌رود لمی در سخنانی در مجلس عوام تأیید کند که لندن در روزهای آینده ارزیابی رسمی در مورد اینکه آیا اسرائیل به شرایط تعیین شده از سوی کر استارمر نخست وزیر کشورش عمل کرده است یا خیر، انجام خواهند داد.

یکی از مقامات انگلیس به این روزنامه گفت: ما تمام عوامل مرتبط با به رسمیت شناختن کشور فلسطین را ارزیابی خواهیم کرد. اما با توجه به شرایط فعلی، ما در مسیر به رسمیت شناختن هستیم.

کر استارمر نخست وزیر انگلیس پیشتر اعلام کرده بود که انگلیس فلسطین را قبل از برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل که از ۹ سپتامبر آغاز می‌شود، به رسمیت خواهد شناخت.