خشم شدید وزارت جنگ رژیم صهیونیستی از تصمیم نظامی لندن علیه تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت جنگ رژیم صهیونیستی از تصمیم لندن علیه این رژیم به خشم آمد.
وزارت جنگ رژیم صهیونیستی بیان کرد: انگلیس تصمیم به اعمال محدودیت برای مشارکت مسئولان اسرائیلی در نمایشگاه دفاعی که قرار است ماه آتی در لندن برگزار شود، گرفته است. محدودیت بریتانیا برای مشارکت ما در این نمایشگاه توهینآمیز، شرمآور و عامدانه نمایندگان اسرائیل را هدف قرار داده است. تصمیم به عدم مشارکت در نمایشگاه لندن گرفتیم.
گفتنی است که روزنامه آمریکایی پولیتیکو گزارش داده بود که دولت انگلیس از دعوت مسئولان اسرائیلی به یکی از بزرگترین نمایشگاههای دفاعی جهان در لندن خودداری کرده است؛ اقدامی که در سایه افزایش انتقادات به ادامه جنگ خونین غزه صورت میگیرد.
بر اساس این گزارش، وزارت جنگ رژیم صهیونیستی که در دورههای گذشته نمایشگاه بینالمللی تجهیزات دفاع و امنیت (DSEI) حضوری فعال داشت، امسال از لیست دعوتشدگان حذف شد. سخنگوی دولت انگلیس تأکید کرده است: تصمیم تل آویو برای تشدید عملیات نظامی در غزه اقدامی اشتباه بود و به همین دلیل هیچ هیئت رسمی اسرائیلی به این رویداد دعوت نخواهد شد.
نمایشگاه DSEI هر دو سال یکبار در لندن برگزار میشود و یکی از بزرگترین گردهماییهای جهانی صنایع تسلیحاتی به شمار میآید. این تصمیم لندن در حالی اعلام شد که فشارهای داخلی و بینالمللی بر دولت کر استارمر برای مهار جنگ غزه افزایش یافته است. نخستوزیر انگلیس پیشتر هشدار داده بود در صورتی که تل آویو اقدامی فوری برای پایان دادن به وضعیت فاجعهبار در غزه نکند، لندن در سپتامبر به رسمیت شناختن کشور فلسطین را اعلام خواهد کرد.
نظر شما