به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب شامگاه پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی دامغان با بیان اینکه طرح ضربتی جمع‌آوری اتباع غیر مجاز از ابتدای مرداد ماه سال جاری در شهرستان به اجرا درآمد، ابراز داشت: هدف از اجرای طرح تأمین نظم و امنیت و آرامش شهروندان است.

وی با بیان اینکه این طرح در راستای پاسخ به مطالبات مردمی مبنی بر ایجاد امنیت پایدار مستمر ادامه دارد، افزود: در راستای تحقق این گام همراهی شهروندان مبنی بر عدم به کار گیری اتباع غیر مجاز ضروری است.

فرمانده انتظامی دامغان بابیان اینکه طی بازه مذکور ۱۳۷ تبعه خارجی غیر مجاز در دامغان جمع‌آوری شدند، ابراز داشت: اغلب این افراد خانوادگی بودند.

عرب تأمین امنیت را مهمترین دغدغه پلیس برشمرد و تصریح کرد: دو دستگاه موتورسیکلت فاقد مدارک نیز از این افراد کشف و ضبط شد.

وی افزود: از شهروندان انتظار می‌رود در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک مراتب را بلافاصله به پلیس اطلاع دهند تا موضوع رسیدگی شود.