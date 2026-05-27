دستگیری ۲۰ تبعه غیر مجاز در دامغان؛ ۲ خودرو حاوی اتباع توقیف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب شامگاه چهارشنبه در اجرای طرح ضربتی جمع آوری اتباع غیر مجاز در دامغان با تاکید به اینکه این اقدام در راستای پاسخگویی به درخواست ها و مطالبات در دستور کار است، افزود: تامین نظم، امنیت و آرامش شهروندان رویکرد اجرایی این طرح ها است.

وی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی برای برقراری امنیت پایدار جامعه شبانه روز تلاش می کند، ادامه داد: در همین راستا این گونه طرح ها مستمر در دست اجرا است.

فرمانده انتظامی دامغان از شناسایی و دستگیری ۲۰ تبعه غیر مجاز خبر داد و بیان داشت: این افراد پس از طی مراحل قانونی از کشور طرد خواهند شد.

عرب از توقیف دو خودرو حاوی اتباع خارجی غیر مجاز نیز خبر داد و تصریح کرد: جا به جایی اتباع خارجی غیر مجاز نیز تخلف قلمداد می شود.

وی افزود: از شهروندان درخواست داریم تا از هر گونه به کار گیری اتباع خارجی غیر مجاز به طور جد خودداری و در این طرح ضربتی پلیس همراه شوند.