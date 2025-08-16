به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علی جعفریان، مشاور عالی وزیر بهداشت در نشست خبری رونمایی از پوستر و کتاب پویش ملی «نه به تصادف!» با اشاره به نقش مهم فرهنگ در پیشگیری از حوادث جادهای تأکید کرد: پویش ملی «نه به تصادف!» در موج نخست خود توانست توجه افکار عمومی و بخشی از مسئولان دولتی و انتظامی را جلب کند، اما آنچه مهمتر از جلب توجه است، تداوم و پیگیری این حرکت است. نکته کلیدی، تبدیل این پویش به برنامهای مستمر در حوزه فرهنگ عمومی و تغییر رویکرد دستگاههای مسئول است. باید بهتدریج این باور در جامعه نهادینه شود که رعایت ایمنی، شرط بقاست، نه یک الزام حاشیهای.
وی افزود: بخشی از حوادث رانندگی با تغییر رفتار رانندگان قابل پیشگیری است، اما برای کاهش آسیبها و پیامدهای ناگوار، اصلاح زیرساختها و نگاه مسئولان و دستگاههای اجرایی نیز ضروری است.
جعفریان با تأکید بر اهمیت فرهنگسازی در کاهش سوانح جادهای گفت: آنچه من از این پویش دریافتهام، ضرورت توجه به بُعد فرهنگی مسئله است؛ فرهنگی که هم مردم و هم مسئولان باید در آن نقش ایفا کنند. بخشی از تصادفات با اصلاح رفتار رانندگان و ارتقای فرهنگ عمومی قابل پیشگیری است، اما بخش دیگر مستقیماً به مسئولیت نهادهایی همچون پلیس، وزارت راه و صنعت خودروسازی مربوط میشود. هر دو سوی این ماجرا نیازمند تغییر نگرش هستند.
وی در ادامه اظهار کرد: در سایر کشورهای جهان نیز تصادف رخ میدهد، اما تفاوت در میزان تلفات است. اگر نسبت حوادث به تلفات را مقایسه کنیم، بهوضوح مشخص میشود که آمار ایران بالاتر از بسیاری از کشورهاست. این بدان معناست که حتی در صورت اصلاح رفتارهای انسانی، زیرساختهای ناکافی و استانداردهای ضعیف همچنان باعث تداوم مرگهای جادهای خواهند بود. مسئولان باید این خلأ را بهطور جدی مورد توجه قرار دهند.
جعفریان با اشاره به نقش وزارت بهداشت در مدیریت حوادث جادهای گفت: متأسفانه بخش زیادی از مرگومیرها پیش از رسیدن مصدوم به بیمارستان رخ میدهد؛ چه در صحنه حادثه، چه در مسیر انتقال و چه در بدو ورود به مراکز درمانی. وظیفه ما ارتقای کیفیت و کمیت خدمات اورژانس، استقرار پایگاههای اورژانس در نقاط حساس، تجهیز ناوگان آمبولانس و تسریع در ارائه خدمات بیمارستانی است. با این حال، سهم نظام سلامت در کاهش حوادث جادهای محدود است و ریشه اصلی مشکل به ایمنی جادهها، خودروها و مدیریت ترافیک بازمیگردد.
وی در ادامه تأکید کرد: پویش ملی «نه به تصادف!» اگرچه در مرحله نخست توانست توجهاتی را جلب کند، اما تداوم و پیگیری آن از اهمیت بیشتری برخوردار است. اگر این توجه مقطعی باشد، نتیجه ملموسی بهدست نخواهد آمد. این پویش باید به برنامهای ماندگار در فرهنگ عمومی و سیاستگذاریهای دستگاههای مسئول تبدیل شود.
مشاور عالی وزیر بهداشت با اشاره به چالشهای فرهنگی مرتبط با ایمنی گفت: مشکل فقط در حوزه رانندگی نیست. در محیطهای کاری، کارگاهها و حتی ساختوساز نیز ایمنی معمولاً در اولویتهای آخر قرار دارد؛ مگر در صورت وجود ناظر سختگیر. این نشان میدهد که مسئله ایمنی، چالشی فرهنگی و گسترده است. ما باید بهتدریج این باور را در جامعه نهادینه کنیم که رعایت ایمنی، ضامن بقاست، نه یک الزام فرعی.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم این پویش به حرکتی ماندگار تبدیل شود تا سال آینده بتوانیم از اقدامات عملی سخن بگوییم؛ از تصویب استانداردها گرفته تا اجرای طرحهای میدانی. کاهش حوادث و مرگومیر جادهای نباید صرفاً در حد آمار باقی بماند. آنچه اهمیت دارد، حرکت در مسیر درست و نشان دادن حساسیت واقعی نسبت به اصلاحات ضروری است.
نظر شما