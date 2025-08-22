  1. استانها
افزایش ۲۱ درصدی تردد در محور تهران- مشهد؛ موکب‌ها برپا است

شاهرود- مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان از افزایش ۲۱ درصدی تردد محور تهران - مشهد خبر داد و گفت: مشکل خاص ترافیکی در محورهای شرق استان گزارش نشده است.

امیر عمیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هم اکنون در محورهای مواصلاتی شرق استان سمنان ترافیک روان است، اظهار کرد: در محور جنوبی تهران به مشهد شاهد رشد تردد خودروها هستیم.

وی با بیان اینکه در قیاس با ایام ۲۸ صفر سال گذشته تردد در محور مذکور رشد ۲۱ درصد داشته است، افزود: با ارتقا زیر ساخت‌ها خوشبختانه گره و مشکل خاص ترافیکی گزارش داده نشده است.

مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه در قیاس با ماه گذشته تردد در محور اصلی تهران به مشهد ۴۲ درصد افزایش داشته است، ابراز داشت: در این بازه برای ترافیک خدمات مطلوب‌تر انجام گرفته است.

عمیدی با بیان اینکه موکب ها در طی مسیر برپا هستند، تصریح کرد: وجود این توقفگاه‌های موقت باعث کاهش تصادفات ناشی از خستگی و خواب آلودگی راننده می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه توصیه‌های لازم به موکب داران برای خدمت رسانی بهتر به زائران داده شده است، افزود: تلاش موکب داران، عوامل اجرایی و نیروهای امدادی برای مدیریت هر چه بیشتر پیک سفر قابل تقدیر است.

