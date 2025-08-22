به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنه برداری ضمن تبریک فرارسیدن هفته دولت در خصوص برنامهها و رویکردهای فدراسیون وزنه برداری برای توسعه ورزش در کشور عنوان کرد: هفته دولت فرصت بسیار خوبی برای ارزیابی عملکردها و برنامهریزی آینده خواهد بود، ما در فدراسیون تلاش داریم علاوه بر توسعه ورزش قهرمانی در زمینه توسعه زیرساختها، ارتقا سطح تجهیزات و افزایش نیروهای متخصص اقدام کنیم و اجرای طرح آمایش سرزمینی را به عنوان یک برنامه بلندمدت در دستور کارمان قرار دهیم.
وی ضمن اشاره به اجرای قانون معافیت مالیاتی در دولت چهاردهم اظهار داشت: این مساله گام بلندی در کاهش نرخ بیکاری در کشور شد چرا که فعالیت در باشگاههای ورزشی خدمت رسانی به جامعه در راستای ارتقا سلامتی است و این مساله باعث ایجاد اشتغال و حمایت از جوانان میکند تا بتوانند در این شرایط اقتصادی درآمدزایی داشته باشند.
رئیس فدراسیون وزنه برداری در خصوص برنامههای کلان این فدراسیون باهدف موفقیت در رویدادهای مهم مثل المپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس اظهار کرد: هر فدراسیونی موظف به داشتن برنامه راهبردی ۴ ساله و بالاتر به عنوان نقشه راه برای موفقیت و کسب نشان است.
انوشیروانی تصریح کرد: ما پیشنویس برنامه المپیک ۲۰۲۸ را آماده کردهایم و به زودی پس از تصویب آن، تمامی برنامهها و استراتژیها بر مبنای این برنامهریزیها خواهد بود حتی تصمیماتی که در آینده نیز اتخاذ میشود با نگاه موفقیت در المپیک خواهد بود.
رئیس فدراسیون وزنه برداری نقش توسعه و رشد فناوری را در دنیای امروز بسیار مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: نقش فناوریهای نوین مثل هوش مصنوعی در ورزش روز به روز پررنگتر شده و ما هم با توصیه مقام عالی وزارت با چند شرکت در حال بررسی راه اندازی این فناوری در وزنه برداری هستیم و مطمئن هستیم که این فناوری میتواند در مسیر کشف استعدادها و همچنین در مسیر قهرمان پروری به ما کمک کند و ما از این موضوع استقبال میکنیم.
انوشیروانی تلاش برای تصویب نظام جامع باشگاهداری را به عنوان یکی دیگر از اقدامات اساسی دولت معرفی کرد و گفت: تصویب لایحه نظام جامع باشگاهداری در راستای سازماندهی و نظاممند کردن کلیه باشگاههای کشور یکی از بنیادیترین مسائل ورزش ایران است که تصویب و اجرایی شدن آن میتواند موجبات توسعه ورزش قهرمانی و همچنین بالا بردن سطح سلامت کشور را رقم بزند.
وی سلامت جامعه را در گرو سلامت زنان کشور دانست و افزود: بانوان باید هم پای آقایان ورزش کنند چرا که سلامت بانوان یعنی سلامت مادران و سلامت مادران یعنی فرزندان سالم که این موضوع میتواند باعث به وجود آمدن بستر لازم قهرمان پروری در جامعه شود.
رئیس فدراسیون وزنه برداری تصریح کرد: دختران ایرانی میتوانند پا به پای پسران در کسب مدال و قهرمانی و کسب افتخار برای کشور عزیزمان ایران قدم بردارند و ما با داشتن دختران در کنار پسران میتوانیم افتخاراتمان را دو برابر کنیم و حتی بانوان ما در بعضی رشتهها مستعد این هستند که بتوانند بهتر از پسرانمان در رقابتهای بینالمللی خود را ثابت عنوان کسب کنند.
