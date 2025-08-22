  1. اقتصاد
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۵۳

پروازهای فوق العاده «هما» در مسیر تهران - مشهد - تهران

شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به مناسبت دهه پایانی ماه صفر و افزایش تقاضا برای سفر به مشهد مقدس ، علاوه بر پروازهای برنامه ای هشت پرواز فوق العاده ویژه برنامه ریزی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هما، این پروازها در روزهای پنجشنبه تا یکشنبه ۳۰ و ۳۱ مرداد یکم و دوم مرداد ۱۴۰۴ انجام می‌شوند.

پنجشنبه، ۳۰ مرداد

تهران به مشهد شماره پرواز ۳۴۸۶ ساعت ۱۶:۴۰

مشهد به تهران شماره پرواز ۳۴۸۷۱ ساعت ۱۹:۰۰

جمعه، ۳۱ مرداد

تهران به مشهد شماره پرواز ۳۴۸۷ ساعت ۰۹:۳۰

مشهد به تهران شماره پرواز ۳۴۸۶ ساعت ۱۲:۴۰

شنبه، یکم شهریور

تهران به مشهد شماره پرواز ۳۴۸۶ ساعت ۱۹:۳۰

مشهد به تهران شماره پرواز ۳۴۸۷ ساعت ۲۱:۳۰

یکشنبه، دوم شهریور

تهران به مشهد شماره پرواز ۳۴۸۲ ساعت ۰۵:۳۵

مشهد به تهران شماره پرواز ۳۴۸۳ ساعت ۰۸:۱۰

پروازهای فوق العاده هما در مسیرهای استانی به مشهد

پنجشنبه، ۳۰ مرداد

آبادان - مشهد شماره پرواز ۳۴۸۲ ساعت ۰۸:۰۵

مشهد - آبادان شماره پرواز ۳۴۸۳ ساعت ۰۵:۰۰

چابهار مشهد شماره پرواز ۳۴۸۹ ساعت ۲۰:۴۵

جمعه، ۳۱ مرداد

اصفهان - مشهد شماره پرواز ۳۹۰ ساعت ۰۸:۲۵

مشهد - اصفهان شماره پرواز ۳۹۱ ساعت ۰۶:۰۰

اهواز - مشهد شماره پرواز ۳۳۴ ساعت ۱۰:۴۰

مشهد - اهواز شماره پرواز ۳۳۵ ساعت ۱۳:۳۹

بندر عباس - مشهد شماره پرواز ۲۲۹ ساعت ۱۸:۵۰

مشهد - بندر عباس شماره پرواز ۲۳۱ ساعت ۱۷:۰۰

شنبه، یکم شهریور

یزد - مشهد شماره پرواز ۳۴۸۰ ساعت ۰۸:۳۰

مشهد - یزد شماره پرواز ۳۴۸۱ ساعت ۰۶:۱۵

تبریز - مشهد شماره پرواز ۳۴۰ ساعت ۱۹:۲۰

مشهد - تبریز شماره پرواز ۳۴۱ ساعت ۱۶:۱۵

یکشنبه، دوم شهریور

زاهدان - مشهد شماره پرواز ۳۴۸۵ اذ ساعت ۱۴:۰۰

مشهد - زاهدان شماره پرواز ۳۴۸۴ ساعت ۰۶:۰۰

اصفهان - مشهد شماره پرواز ۳۹۰ ساعت ۲۰:۵۰

مشهد - اصفهان شماره پرواز ۳۹۲ ساعت ۱۸:۰۰

محمدحسین سیف اللهی مقدم

