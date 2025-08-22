پروازهای فوق العاده «هما» در مسیر تهران - مشهد - تهران

شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به مناسبت دهه پایانی ماه صفر و افزایش تقاضا برای سفر به مشهد مقدس ، علاوه بر پروازهای برنامه ای هشت پرواز فوق العاده ویژه برنامه ریزی کرده است.