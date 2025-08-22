پروازهای فوق العاده «هما» در مسیر تهران - مشهد - تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هما، این پروازها در روزهای پنجشنبه تا یکشنبه ۳۰ و ۳۱ مرداد یکم و دوم مرداد ۱۴۰۴ انجام میشوند.
پنجشنبه، ۳۰ مرداد
تهران به مشهد شماره پرواز ۳۴۸۶ ساعت ۱۶:۴۰
مشهد به تهران شماره پرواز ۳۴۸۷۱ ساعت ۱۹:۰۰
جمعه، ۳۱ مرداد
تهران به مشهد شماره پرواز ۳۴۸۷ ساعت ۰۹:۳۰
مشهد به تهران شماره پرواز ۳۴۸۶ ساعت ۱۲:۴۰
شنبه، یکم شهریور
تهران به مشهد شماره پرواز ۳۴۸۶ ساعت ۱۹:۳۰
مشهد به تهران شماره پرواز ۳۴۸۷ ساعت ۲۱:۳۰
یکشنبه، دوم شهریور
تهران به مشهد شماره پرواز ۳۴۸۲ ساعت ۰۵:۳۵
مشهد به تهران شماره پرواز ۳۴۸۳ ساعت ۰۸:۱۰
پروازهای فوق العاده هما در مسیرهای استانی به مشهد
پنجشنبه، ۳۰ مرداد
آبادان - مشهد شماره پرواز ۳۴۸۲ ساعت ۰۸:۰۵
مشهد - آبادان شماره پرواز ۳۴۸۳ ساعت ۰۵:۰۰
چابهار مشهد شماره پرواز ۳۴۸۹ ساعت ۲۰:۴۵
جمعه، ۳۱ مرداد
اصفهان - مشهد شماره پرواز ۳۹۰ ساعت ۰۸:۲۵
مشهد - اصفهان شماره پرواز ۳۹۱ ساعت ۰۶:۰۰
اهواز - مشهد شماره پرواز ۳۳۴ ساعت ۱۰:۴۰
مشهد - اهواز شماره پرواز ۳۳۵ ساعت ۱۳:۳۹
بندر عباس - مشهد شماره پرواز ۲۲۹ ساعت ۱۸:۵۰
مشهد - بندر عباس شماره پرواز ۲۳۱ ساعت ۱۷:۰۰
شنبه، یکم شهریور
یزد - مشهد شماره پرواز ۳۴۸۰ ساعت ۰۸:۳۰
مشهد - یزد شماره پرواز ۳۴۸۱ ساعت ۰۶:۱۵
تبریز - مشهد شماره پرواز ۳۴۰ ساعت ۱۹:۲۰
مشهد - تبریز شماره پرواز ۳۴۱ ساعت ۱۶:۱۵
یکشنبه، دوم شهریور
زاهدان - مشهد شماره پرواز ۳۴۸۵ اذ ساعت ۱۴:۰۰
مشهد - زاهدان شماره پرواز ۳۴۸۴ ساعت ۰۶:۰۰
اصفهان - مشهد شماره پرواز ۳۹۰ ساعت ۲۰:۵۰
مشهد - اصفهان شماره پرواز ۳۹۲ ساعت ۱۸:۰۰
نظر شما