به گزارش خبرنگار مهر، جلالالدین ماشاریپوف وینگر - هافبک تیم فوتبال استقلال که در جریان اردوی این تیم در کشور ترکیه دچار مصدومیت شد هنوز شرایط حضور در زمین بازی را پیدا نکرده و به صورت انفرادی تمرین میکند تا هر چه زودتر به میادین بازگردد.
در همین رابطه خبرهای ضد و نقیضی مبنی بر اینکه این بازیکن دچار پارگی رباط صلیبی شده و نمیتواند تا نیم فصل استقلال را همراهی کند توسط برخی از رسانهها منتشر شده بود که ماشاریپوف با انتشار ویدئویی از خود این موضوع را رد و اعلام کرد به زودی به میادین باز خواهد گشت.
او در این پیام به مخاطبان خود گفت: از کانالهای مختلف خبرهایی میرسد که گفته میشود تا پایان فصل بازی نخواهم کرد. این خبر درست نیست. بله، یک آسیبدیدگی کوچک دارم، اما ظرف یک تا یک ماه و نیم دیگر به میدان بازخواهم گشت. من هماکنون تمرینات بازتوانی را شروع کردهام. لطفاً درباره من اخبار دروغ منتشر نکنید.
