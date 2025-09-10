بازگشت ماشاریپوف به استقلال مشروط به یک خارجی دیگر!

به گزارش خبرنگار مهر، جلال‌الدین ماشاریپوف وینگر ازبکستانی تیم فوتبال استقلال که مدتی است به دلیل مصدومیت قادر به همراهی آبی‌پوشان نیست، از فهرست این تیم کنار گذاشته شده است.

مصدومیت ماشاریپوف به گونه‌ای است که زمان مشخصی برای بازگشت او به میادین فوتبال اعلام نشده و همین موضوع باعث شد کادر فنی و مدیریتی استقلال تصمیم به خارج کردن نام او از لیست تیم تا نیم‌فصل بگیرند.

طبق قوانین نقل و انتقالات، استقلال تنها در صورتی می‌تواند دوباره نام ماشاریپوف را به فهرست بازیکنان خود اضافه کند که سهمیه سوخت‌شده بازیکن خارجی این تیم احیا شود. در غیر این صورت، این بازیکن ازبکستانی تا پایان فصل شانسی برای بازگشت به ترکیب آبی‌پوشان نخواهد داشت؛ مگر اینکه نام یکی از بازیکنان خارجی استقلال از لیست فعلی خارج شود تا جای خالی برای بازگرداندن ماشاریپوف ایجاد گردد.

لازم به ذکر است که ماشاریپوف علاوه بر امسال یک فصل دیگر با استقلال قرارداد دارد.