وعده تحویل موقت پروژه بیمارستانی «نیایش» در نیمه اول سال آینده

جلال‌الدین امیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره آخرین جزئیات بیمارستان «نیایش» خرم‌آباد و با اشاره به اعتبارات متناسب‌سازی در اختیار نمایندگان مردم در مجلس دراین‌رابطه، اظهار داشت: با حمایت نمایندگان مردم مرکز لرستان در مجلس، ۱۷۰ میلیارد تومان در این حوزه جذب اعتبار داشته‌ایم که در صورت تخصیص، به پروژه بیمارستان «نیایش» تزریق خواهد شد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه از محل اعتبارات ماده ۵۶ نیز، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برای پروژه قطعی شده است، گفت: در مجموع حدود ۹۰۰ میلیارد تومان به پروژه تزریق می‌شود، شرط ما برای پیمانکار این است که در قبال ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه، ما ۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت کنیم.

امیری، بیان داشت: قطعاً با این روال پیگیری خواهیم کرد که تا سال آینده پروژه به بهره‌برداری برسد. به پیمانکار چهار هفته فرصت داده‌ایم که به تعهدات خود عمل کند و هفته آینده سر موعد این فرصت است چرا که باتوجه‌به پیشرفت کار، شاید تا چهار سال آینده هم این پروژه به بهره‌برداری نمی‌رسید، حالا باتوجه‌به تأمین مالی ازیک‌طرف و همچنین استقرار مشاور علوم پزشکی در محل پروژه، امیدواریم این پروژه به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: هزینه ابتدایی برای ساخت این بیمارستان زیر ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است، الان باتوجه‌به قرارداد منعقد شده و تورم، دو همت برای ساخت این پروژه باید هزینه شود، برای تجهیزات نیز نیاز به اعتبارات زیادی است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان، تأکید کرد: دررابطه‌با تجهیزات این پروژه بیمارستانی نیز باتوجه‌به اینکه از ارز دولتی استفاده می‌شود، تا زمانی که خریدها صورت نگیرد نمی‌توانیم بگوییم که چه میزان ارز مصرف شده، اما در بحث عمرانی با دو همت اعتبار، کامل شود، انتظار ما این است که نیمه اول سال آینده ساختمان این بیمارستان تحویل موقت شود و تا پایان سال بتوانیم از نظر ساختمانی کامل بیمارستان را تحویل بگیریم.

امیری، عنوان کرد: ما منتظر نخواهیم ماند تا بیمارستان را تجهیز کنیم، از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی این امکان وجود دارد که بحث ورود تجهیزات بیمارستان به استان را داشته باشیم.