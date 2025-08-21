خبرگزاری مهر - گروه استانها: پروژه بیمارستانی «نیایش» خرمآباد در زمینی به مساحت ۱۰۷ هزار مترمربع، ۵۸ هزار و ۸۰۰ مترمربع ساخت در ۱۴ بلوک متفاوت در مجتمع پردیس دانشگاهی کمالوند در دستور کار قرار گرفته است و متأسفانه به دلیل کمبود منابع اعتباری پیشرفت مناسبی ندارد و متوقف شده است.
تختهای بیمارستانی لرستان فرسوده و قدیمی است
جلالالدین امیری سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان دراینرابطه در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: استان لرستان هم به لحاظ تعداد تخت بیمارستانی و هم لحاظ کیفیت با محدودیتهای زیادی مواجه است.
وی با بیان اینکه تختهای بیمارستانی لرستان قدیمی و فرسوده هستند، عنوان کرد: در این راستا پروژههای بیمارستانی در استان شروع شده است.
۱۴ سالگی پروژه بیمارستانی «نیایش» خرمآباد
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان در ادامه با اشاره به پروژه بیمارستانی «نیایش» خرمآباد ۱۴ سال است که شروع شده و همچنان نیمهتمام است، افزود: این پروژه بیمارستانی یکی از چند پروژه موردتأکید وزارت بهداشت و مدیریت ارشد استان به شمار میآید.
امیری، بیان داشت: متأسفانه تا کنون شاهد پیشرفت خوبی در این پروژه بیمارستانی نبودهایم.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه در این راستا یک جلسه خیلی جدی با قرارگاه خاتم داشتیم چرا که حق مردم لرستان این بوده که این پروژه در همان موعد مقرر زمانی که سال آینده بوده تکمیل شود، افزود: ولی پیشرفت به این شکل نبوده و توقف در اجرای پروژه را داشتهایم.
فعالشدن پروژه با اوراق!
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به اینکه با جلساتی که طی دو تا سه هفته اخیر در تهران در سازمان مدیریت و وزارت بهداشت و نهاد ریاستجمهوری داشتهایم، برای پروژه دو همت مجوز اوراق گرفتیم، گفت: خوشبختانه از محل دیگری با حمایت استاندار و رئیس سازمان مدیریت، ۴۷۰ میلیارد تومان اوراق برای پروژه قطعی شده است و این اوراق وارد استان خواهد شد و میتواند پروژه را کاملاً فعال کند.
امیری، بیان داشت: شرط تزریق منابع اعتباری را بر این گذاشتهایم که پروژه باید در تمام طبقات فعال شود تا در زمان موعد مقرر که سال آینده است تکمیل شود.
