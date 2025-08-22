  1. استانها
  2. هرمزگان
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۵۵

آغاز پویش مردمی نه به قاچاق سوخت، نه به سوختن جان‌ها در استان هرمزگان

بندرعباس- رئیس کل دادگستری هرمزگان از راه اندازی پویش مردمی نه به قاچاق سوخت، نه به سوختن جان‌ها در استان هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع حادثه دلخراش جاده‌ای در محور مواصلاتی بندرعباس - گچین که در نتیجه تردد بی‌ضابطه خودروهای قاچاقچیان سوخت منجر به جان‌باختن ۹ نفر و مصدومیت تعدادی دیگر از سرنشینان خودروهای عبوری شد، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان ضمن تسلیت این حادثه تلخ و ناگوار به خانواده‌های داغ‌دیده و عموم مردم استان از رسیدگی قضائی به این موضوع خبر داد.

وی در ادامه افزود: این حادثه ناگوار که منجر به جان‌باختن ۹ نفر از هم‌استانی‌های عزیزمان در اثر آتش‌سوزی ناشی از انفجار خودروی حامل قاچاق سوخت گردید، بار دیگر عمق خسارت‌های انسانی، اجتماعی و امنیتی این پدیده شوم را آشکار ساخت.

قهرمانی تصریح کرد: قوه قضائیه و دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی در سال‌های اخیر با تشکیل هزاران پرونده قضائی در همه زمینه‌ها و حوزه‌های مرتبط با قاچاق سوخت اعم از پالایشگاه‌ها، کشتی‌ها و شناورها، دپو ها و انبارها و…، و با صدور احکام سنگین جزایی و مالی و توقیف و ضبط هزاران میلیارد تومان اموال نامشروع و بازداشت و محکومیت صدها نفر از عناصر اصلی و سازمان‌دهندگان قاچاق سوخت، به‌طور مستمر و قاطع با این معضل برخورد کرده‌اند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: با وجود این، استمرار حوادث تلخ نشان می‌دهد تکمیل کننده اقدامات قضائی و انتظامی، عزم ملی و همراهی مردم و مسئولان است.

وی با بیان اینکه امروز هرگونه سکوت و بی‌تفاوتی در برابر قاچاق سوخت، به منزله شراکت در خون بی‌گناهانی است که قربانی این مسیر خطرناک می‌شوند، خاطرنشان کرد: جایگاه‌داران، مالکان خودروها، صاحبان انبارها و دپوها و تمامی افرادی که در این چرخه نامشروع نقشی دارند و مدیرانی که ترک فعل می‌کنند باید بدانند که از منظر قانون و وجدان عمومی در فجایع انسانی این‌چنینی شریک هستند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد: انتظار می‌رود بزرگان، معتمدین، علمای شیعه و سنی، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون نظارت، پیگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان به ویژه خبرنگاران و اصحاب رسانه در مسیر روشنگری، اقناع افکار عمومی و تلاش جمعی برای پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت، نقش مؤثر خود را ایفا کنند.

وی یادآور شد: خانواده‌ها و والدین نیز باید با مسئولیت‌پذیری مانع از ورود جوانان و فرزندانشان به این مسیر مرگبار شوند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین اظهار داشت: افرادی که در گذشته با کارشکنی، سنگ‌اندازی و مقاومت در برابر برنامه‌های پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت، مانع از اقدامات مؤثر شدند و زمینه‌ساز گسترش این معضل شدند، باید امروز در برابر قانون و افکار عمومی پاسخگوی عملکرد خود و خون‌های ریخته شده باشند.

وی تصریح کرد: دستگاه قضائی استان با قاطعیت و بدون هیچ‌گونه اغماض به وظیفه قانونی و شرعی خود در مقابله با قاچاق سوخت ادامه خواهد داد، اما ریشه‌کن کردن این پدیده شوم نیازمند همکاری همه‌جانبه، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مطالبه‌گری عمومی است.

قهرمانی افزود: بی‌تردید، هرگونه مسامحه، سکوت یا همراهی مستقیم و غیرمستقیم با قاچاقچیان و عوامل پشتیبان آنان، در حکم مشارکت در تکرار چنین فجایع انسانی است و بر این اساس امیدواریم با همدلی و اراده مشترک همه اقشار و نهادها، شاهد پایان یافتن این‌گونه حوادث تلخ و صیانت از جان و امنیت مردم استان باشیم.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با بیان اینکه در همین راستا و از همین لحظه پویش مردمی "نه به قاچاق سوخت، نه به سوختن جان‌ها" آغاز می‌شود، گفت: این پویش، حرکتی اجتماعی برای نجات جان عزیزانمان و صیانت از امنیت استان است و انتظار می‌رود همه اقشار مردم، خانواده‌ها، بزرگان، معتمدین، نمایندگان مجلس، علمای شیعه و سنی، اصحاب رسانه و نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی به صورت فعال و با همدلی و هم‌افزایی در این حرکت اجتماعی مشارکت کنند.

وی تأکید کرد: در این پویش، هر هرمزگانی متعهد می‌شود خود و اطرافیانش را از ورود به چرخه قاچاق سوخت بازدارد، دیگران را نسبت به خطرات جانی و اجتماعی این پدیده آگاه سازد و همراهی لازم را با دستگاه‌های مسئول در مسیر مبارزه و اطلاع‌رسانی داشته باشد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین از قضات و دادستان‌های سراسر استان نیز خواست که شدیدترین و قاطعانه ترین برخوردها را با انواع قاچاق سوخت و جرایم مرتبط با آن داشته باشند.

