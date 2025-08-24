  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۲۷

تعمیرات پالایشگاه یازدهم پارس جنوبی آغاز شد

تعمیرات پالایشگاه یازدهم پارس جنوبی آغاز شد

مدیرعامل پالایشگاه یازدهم پارس جنوبی گفت: تعمیرات اساسی این پالایشگاه از اول شهریور آغازشده است و تا پایان ماه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سعیدیان مدیرعامل پالایشگاه یازدهم پارس جنوبی با بیان اینکه تعمیرات اساسی پالایشگاه یازدهم پارس جنوبی از روز گذشته (یکم شهریور) آغاز شده و تا پایان شهریور ادامه دارد، گفت: در بازه زمانی ذکر شده، اقدام‌های گسترده‌ای شامل تمیزکاری و بازرسی درام‌ها، مبدل‌ها و کوره‌های واحدهای فرایندی انجام می‌شود که ارتقای ایمنی و بهبود کارایی واحدها را به همراه دارد.

وی با اشاره به اینکه در زمان توقف ردیف یک گازی، مجموعه‌ای از اقدام‌های کلیدی نیز اجرایی می‌شود، افزود: بیش از ۸۰۰ نفر از کارکنان و متخصصان پالایشگاه روزانه در این عملیات مشارکت دارند و دوره‌های آموزشی ویژه‌ای برای افزایش سطح دانش، ایمنی و تخصص آنها برگزار شده است.

مدیر پالایشگاه یازدهم پارس جنوبی گفت: این عملیات بزرگ و منسجم نشان‌دهنده عزم جدی مجتمع گاز پارس جنوبی در حفظ پایداری تولید و توسعه بهره‌برداری از منابع گازی کشور است و نقش مهمی در تقویت امنیت انرژی ملی ایفا می‌کند.

کد خبر 6569250
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها