تعمیرات پالایشگاه یازدهم پارس جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سعیدیان مدیرعامل پالایشگاه یازدهم پارس جنوبی با بیان اینکه تعمیرات اساسی پالایشگاه یازدهم پارس جنوبی از روز گذشته (یکم شهریور) آغاز شده و تا پایان شهریور ادامه دارد، گفت: در بازه زمانی ذکر شده، اقدام‌های گسترده‌ای شامل تمیزکاری و بازرسی درام‌ها، مبدل‌ها و کوره‌های واحدهای فرایندی انجام می‌شود که ارتقای ایمنی و بهبود کارایی واحدها را به همراه دارد.

وی با اشاره به اینکه در زمان توقف ردیف یک گازی، مجموعه‌ای از اقدام‌های کلیدی نیز اجرایی می‌شود، افزود: بیش از ۸۰۰ نفر از کارکنان و متخصصان پالایشگاه روزانه در این عملیات مشارکت دارند و دوره‌های آموزشی ویژه‌ای برای افزایش سطح دانش، ایمنی و تخصص آنها برگزار شده است.

مدیر پالایشگاه یازدهم پارس جنوبی گفت: این عملیات بزرگ و منسجم نشان‌دهنده عزم جدی مجتمع گاز پارس جنوبی در حفظ پایداری تولید و توسعه بهره‌برداری از منابع گازی کشور است و نقش مهمی در تقویت امنیت انرژی ملی ایفا می‌کند.