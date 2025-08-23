به گزارش خبرنگار مهر، پیش‌نشست همایش بین‌المللی حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در فضای مجازی با موضوعِ «حق بر دادخواهی و نظام حقوقی حاکم بر مسئولیت‌ها در فضای مجازی» برگزار می‌شود.

در این نشست محمدصادق فراهانی معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی، علی‌حکیم‌جوادی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و محمدرضا علیپور از پژوهشگر اندیشکده برنا سخنرانی می‌کنند.

این‌نشست روز دوشنبه ۳ شهریورماه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، نبش خیابان شانزدهم غربی، مرکز ملی فضای‌مجازی، طبقه ۱۲ برگزار خواهد شد.

حضور برای عموم علاقه‌مندان آزاد است و علاقه مندان می‌توانند از طریق لینک https://majazi.porsline.ir/s/PreMeetings زیر ثبت نام کنند.