محرم و صفر بهترین فرصت برای تبیین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب پهلوزاده در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اهرم اظهار داشت: رهبر انقلاب در دیدار جمعی از مبلغین و طلاب تاکید داشتند که اگر محتوا و شیوه تبلیغی طلاب، متناسب با وضعیت مخاطب نباشد ناموفق خواهیم بود.

وی افزود: نکته دیگر اینکه تبلیغ صرفاً پاسخ به شبهه نیست و طرف مقابل ما، مبانی فکری دارد که باید به مبانی فکری او حمله کرد. نکته مهم دیگر اینکه تبلیغ بدون روحیه جهادی اثرگذاری لازم را نخواهد داشت و روحانیت باید وسط میدان باشد و اینکه فردای کشور متعلق به قشر جوان و نوجوان است، می‌بایست ایمانشان محکم و ذهنشان خالی از شبهات باشد.

امام جمعه اهرم ادامه داد: اولویّت حوزه‌ها، تبلیغ است و در دوره ما این اهمّیّت مضاعف است؛ برای اینکه در دوره ما یک اتّفاقی افتاده است که در طول بیش از هزار سال از صدر اسلام چنین اتّفاقی نیفتاده بود؛ و آن حاکمیّت اسلام بود. تشکیل سازمانِ سیاسیِ مدیریّتِ کشور در شکل محتوای اسلامی سابقه ندارد.

وی تصریح کرد: وقتی که یک چنین وضعی هست، طبعاً دشمنی‌های با اسلام شدّت پیدا می‌کند؛ پس تبلیغ در دوره‌ی ما اهمّیّت مضاعف پیدا می‌کند؛ از جهت اینکه در نظام اسلامی پایه و قوام نظام، مردم و ایمان مردم است و اگر چنانچه ایمان مردم نباشد، نظام نخواهد بود.

پهلو زاده افزود: حفظ نظام از اوجب واجبات است. و با این شیوه‌های جدید تبلیغی با ابزار اینترنت و هوش مصنوعی و ابزارهای جدید، لازم است حوزه از این کاروان تبلیغ جدید استفاده بهینه را داشته باشد. نکته بعد ۲۵ تیر سالروز تأسیس سازمان تأمین اجتماعی است. تأمین اجتماعی و کمیته امداد و مراکز نیکوکاری از راه‌های مهم تحقق عدالت اجتماعی در کشور است و از همه این عزیزان تقدیر و تشکر می‌کنیم.

امام جمعه اهرم اظهار داشت: توانمند ساختن مردم قبل از اینکه نیازمند به مجموعه‌های حمایتی شوند باید اولویت مراکزی مثل مجلس و دولت باشد.

شورای نگهبان حافظ اسلامیت و جمهوریت نظام است

وی بیان کرد: دوشنبه ۲۶ تیر سالروز فرمان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مبنی بر تشکیل شورای نگهبان قانون اساسی در سال ۵۹ است. مقام معظم رهبری در این باره می‌فرماید: ما برای این‌که به‌طور کلی از سلامت نظام مطمئن باشیم، مهم‌ترین و رساترین و فعال‌ترین و مؤثرترین مجموعه ما همین شورای نگهبان است.

پهلوزاده بیان کرد: اسلامیت نظام، مهم‌ترین نهاد جمهوری اسلامی ایران است که قوام نظام به‌استمرار اسلامیت آن است و شورای نگهبان تضمین‌کننده این امرِ بسیار مهم به‌شمار می‌رود. این روز را به همه حافظان حریم اسلامیت و جمهوریت نظام تبریک عرض می‌کنیم. همه احزاب و گروه‌ها باید بدانند نکته مهم و شاخص در شورای نگهبان حفظ نظام است.

امام جمعه اهرم یاد آور شد: نظامی که حفظ آن اوجب واجبات است. به همین خاطر همه هجمه‌ها علیه شورای نگهبان است چرا که از اسلامیت و جمهوریت نظام که از ارکان اصلی این نظام است دفاع می‌کند.

وی افزود: چهارشنبه اول محرم الحرام و آغاز سال ۱۴۴۵ قمری است. محرم و صفر کلاس درس مقاومت است. محرم و صفر بهترین فرصت برای تبیین جهاد کبیر و دشمن شناسی است. اگر مسلمانان تا به امروز در اختلاف هستند بخاطر این است که دشمن بیرونی و نفاق داخلی نمی‌خواهد مسلمانان زیر بیرق حسین بن علی، شیرینی وحدت را تجربه کنند.

پهلو زاده ادامه داد: از ویژگی‌های مهم مجالس اهل بیت و بویژه مجالس امام حسین علیه السلام زیاد کردن محبت اهل بیت است. قلوب مؤمنین در این مجالس منور به نور ایمان و نور معرفت اهل بیت می‌شود.

امام جمعه اهرم بیان کرد: به همین منظور لازم است بانیان مساجد و حسینیه‌ها با استفاده از روحانیون فاضل؛ نوجوانان را با معارف اهل بیت آشنا کنند. حرارتی که از شهادت امام حسین علیه السلام در قلوب مؤمنین است با معرفت به ولی الهی در محرم، راهگشا و بصیرت بخش در شبهات و مشکلات زمان ما خواهد است.

وی خاطر نشان کرد: بانیان مراسم محرم ظرفیت منبر و خطابه را در اختیار کسانی قرار ندهند که شانیت منبر ندارند، قدرت تحلیل و تبیین گفتمان امام جامعه را ندارند، اگر هزینه و وقت مردم گرفته می‌شود موظفند نسبت به این امانت حق امانت را ادا کنند. بانیان مراسم محرم به فکر شور و غوغای تنها نباشند شور بدون معرفتِ به ولی زمان، افتادن در سیاه چاله شبهات و فتنه‌های روزگار ما است.