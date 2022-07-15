خیرین و نیک اندیشان به نهادهای حمایتی کمک کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب پهلو زاده در خطبه نماز جمعه این هفته اهرم اظهار داشتداشت: روزی جمعی از اصحاب پیغمبر عرضه داشتند آیا مردمانی بهتر از ما هستند با توجه به اینکه ما به شما ایمان آوردیم و در جنگ‌ها شما را یاری رساندیم؟ نبی مکرم اسلام فرمودند: بله گروهی از امتم پس از شما می آیند که ندیده به من ایمان می‌آورند.

وی افزود: حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم فرمودند: این کسانی که امروز هستند از اصحاب پیغمبر یا بالاترند یا کمتر نیستند. باید افتخار کنیم که از امت پیغمبر هستیم و در برهه‌ای قرار داریم که باوجود جنگ‌ها و شبهات و هجمه‌های فضای مجازی اما الحمدلله مردم ایران اسلامی استوار و پابرجا از این انقلاب دفاع می‌کنند و این حراست و نگهبانی از این انقلاب بسیار سخت است.

امام جمعه اهرم خاطرنشان کرد: عده‌ای باید مراقبت کنند که این انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان نیفتد به همین منظور حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در تاریخ ۲۶ تیرماه سال ۵۹ فرمان تأسیس شورای نگهبان قانون اساسی را دادند و با توجه به مهم بودن این جایگاه بیشترین هجمه هم علیه شورای نگهبان است.

وی بیان کرد: شورای نگهبان ضمانت سلامت «جمهوریت و اسلامیت» نظام انقلابی است. به همین خاطر مورد هجمه همه دشمنان قرار می‌گیرد. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودند: «من به این آقایان هشدار می‌دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور واسلام است.

پهلوزاده افزود: تشخیص شورای نگهبان مخالف قانون نیست، مخالف اسلام نیست، بلکه میزان است و همه باید بپذیریم. از همه بزرگوارانی که در این مسئولیت خطیر شورای نگهبان قرار دارند تقدیر و تشکر می‌کنیم.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در پیام به مراسم حج امسال فرمودند اکسیر معنویت و وحدت؛ پایه‌های اساسی حج و نجات بخش امت اسلام هستند. دشمن و نظام استکباری هم تمام تلاش‌های خودش را گذاشته تا وحدت مسلمین و معنویت و حیا را از انها بگیرد.

امام جمعه اهرم گفت: ۱۵ ذی الحجه میلاد امام هادی علیه السلام است این عید را خدمت شما نمازگزاران تبریک عرض می‌کنیم. در دوران امامت عصر حضور امام جواد و امام هادی و امام عسکری علیهم السلام با ارتقای فهم شیعیان از ولایت در قالب زیارت جامعه کبیره و زیارت غدیریه تا به امروز این مدیریت جامعه شیعی بر اساس مبانی دینی پابرجا بوده و این ماندگاری مدیون ائمه معصومین هستیم.

پهلوزاده اظهار داشت: با توجه به رویکرد دولت انقلابی و با روحیه جهادی برای ارتباط و تجارت و حمل و نقل و جابجایی کالا با همسایگان و بهره مندی از ارز آوری که تا به حال مغفول مانده بود و همچنین حضور مقتدرانه نیروی دریایی راهبردی ایران در دریای سرخ و توسعه قدرت راهبردی فراسرزمینی و تأمین امنیت حمل و نقل دریایی که هراسی در دل صهیونیست‌ها ایجاد کرده و همچنین نزدیک تر شدن روسیه و بعضی از کشورها به ایران و حضور ایران در جمع کشورهای پیمان شانگهای و برعکس و راه اندازی سانتریفیوژهای IR6 و اعتراف رژیم صهیونیستی به عبور ایران از نقطه گریز هسته‌ای و همچنین مأیوس شدن از تحریم‌های اقتصادی و مذاکرات ایران با بعضی از کشورهای عربی مثل عربستان و مصر؛ رئیس جمهور آمریکا مجبور به سفر به خاورمیانه شده است.

وی گفت: برای مهار قدرت فزاینده و روزافزون جبهه مقاومت و ترساندن اعراب از ایران با آبنباتی به اسم شبکه پدافندی منطقه برای دفاع از اسرائیل و با پول اعراب منطقه دست از پا درازتر برخواهند گشت چرا که تکنولوژی و محصولات آنها به کرات در این چندسالِ اخیر با زدن پهپادهای رادارگریز آنها و ناکارآمدی سامانه‌های راداری و پدافندی آنها برای همگان اظهر من الشمس شده است.

امام جمعه اهرم ادامه داد: یکی دیگر از اهداف سفر رئیس جمهور آمریکا نمایش وحدت و انسجام آمریکا با دولت‌های منطقه و اعلام حمایت از دولت‌های وابسته و مهم‌تر از همه برجسته سازی «ایران هراسی» است که بهترین نتیجه این سفر و اهداف آن در کلام سید مقاومت سیدحسن نصرالله بود که فرمودند: «بایدن پیر و فرتوت تصویری از آمریکای امروز است» که زوال آن نزدیک است که عرض شد قله حکومت‌های انسان بر انسان همین حکومت لیبرالیستی آمریکاست که منفورترین حکومت در طول عمر بشر است.

وی یاد آور شد: نکته مهم جریان تشیع و ستون اصلی حکومت اسلامی مساله ولایت و امامت است که در دهه ولایت و امامت قرار داریم و عید سعیدغدیر و عیدالله اکبر را به شما مؤمنین و شیعیان و امت پیغمبر تبریک عرض می‌کنیم.

پهلوزاده خاطرنشان کرد: پیغمبر در روز ۱۸ ذی الحجه روز اکمال دین و اتمام نعمت در جمع حجاج آیه نازل شد که پیغمبر دست مولا امیرالمومنین بلند کردند و فرمودند: هر آنکس که من مولای او هستم بعد از من علی مولای اوست.

وی گفت: آنچه خداوند در غدیر برای همه انسان‌ها اختیار کرد ولایت امیرالمومنین بود که حکومت انسان الهی است بر انسان‌ها و نه سلطنت و خلافت و پادشاهی و یا امارت؛ چرا که در سلطنت و خلافت و پادشاهی و امارت حکومت انسان برانسان است که به دیکتاتوری و استعمار انسان‌ها می‌انجامد.

پهلوزاده خاطرنشان کرد: آنچه که در زنده نگه داشتن غدیر مهم است؛ مثل اطعام غدیر و نصب پرچم و دیگر موارد اما مهم‌تر از همه تعالی معرفتی و مبانی ولایت و امامت است که باید تبیین شود.

وی گفت: بیستم ذی الحجه هم میلاد باسعادت امام موسی بن جعفر علیه السلام هست این عید سعید را به شما مؤمنین تبریک عرض می‌کنیم. امامی که در شدیدترین اختناق‌ها و زندان‌ها محصور بودند اما با ایجاد یک شبکه منسجم از شاگردان توانستند در مدت ۳۵ سال امامت حکومت طاغوتی بنی عباس را دور بزند و معارف اهل بیت را به مردم برساند. از جمله علی بن یقطین که وزیر هارون بود، عبدالله بن سنان خزانه دار منصور و مهدی و هادی و هارون الرشید عباسی بود همچنین ابن سکیت در دستگاه متوکل امورات جامعه اسلامی را به دستور امام هادی علیه السلام انجام می‌دادند.

امام جمعه اهرم گفت: ۲۵ تیر آغاز هفته بهزیستی است که از سازمان‌های حمایتی در راستای تکریم و توانمندسازی و ارائه خدمات متنوعی لازم است خیرین و نیک اندیشان در این زمینه به این نهاد خدمتی حمایت کنند که کمترین پشتیبانی از این مجموعه می‌تواند گره‌های بزرگی را باز کند و مشکلات و آسیب‌های اقشار نیازمند جامعه را پوشش دهد.

وی اظهار داشت: ۲۵ تیر همچنین روز تأمین اجتماعی است که این نهاد در تحقق عدالت نقش مهمی دارد همانطور که در اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی را حقی همگانی دانسته و دولت را موظف کرده از محل درآمدهای حاصل از مشارکت مردم به خدمات و حمایت‌های مالی برای همه افراد جامعه اقدام کنند. هم از مجموعه بهزیستی و هم تأمین اجتماعی در تأمین آرامش و رضایت مردم عزیز تلاش می‌کنند صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنیم.

وی افزود: درگذشت جانباز سرافراز دفاع مقدس جناب آقای غلامپور را به همه همرزمان و بسیجیان عزیز تسلیت عرض می‌کنیم و نسبت به تکریم جایگاه خانواده معظم شهدا و ایثارگران و جانبازان و این شهدا زنده لازم است کمال تکریم صورت پذیرد که این عزیزان استوانه‌های مقاومت و ایثارگری هستند.

پهلوزاده ادامه داد: سالروز تأسیس نیروی انتظامی در سال ۶۹ خدمت عزیزان مجموعه نیروی انتظامی تبریک و خدا قوت عرض می‌کنیم و برای این مجموعه که مایه آبرو و اعتبار نظام هستند آرزوی توفیق روز افزون از خداوند مسئلت داریم.