ظفرقندی: جامعه پزشکی از جنگ ۱۲ روزه سربلند بیرون آمد

وزیر بهداشت، در پیامی به مناسبت «روز پزشک»، نقش برجسته جامعه پزشکی در صیانت از سلامت مردم به ویژه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را ستود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، در پیام خود آورده است: امسال روز یکم شهریور، زادروز طبیب، حکیم و دانشمند بزرگ، ابن‌سینا و فرارسیدن «روز پزشک» را در حالی گرامی می‌داریم که جامعه پزشکی و تیم ملی سلامت کشور، بار دیگر از دل بحرانی سخت، سربلند بیرون آمدند؛ حضور مؤثر و حماسه‌آفرینی پزشکان این مرز و بوم در آوردگاه دفاع دوازده روزه ملی کشور در برابر تهاجم ناجوانمردانه رژیم صهیونی، برگ زرین دیگری در دفتر افتخارآمیز مسئولیت‌شناسی، تعهد و فداکاری تاریخ پزشکی ایران بود.

در مناسبت روز پزشک، این روز را فرصتی می‌دانم برای قدردانی از پزشکان وظیفه‌شناس، متعهد و فرهیخته میهن عزیزمان، که به‌عنوان بخشی از اعضای تیم ملی سلامت، در خط مقدم پیشگیری و درمان بیماری‌ها، التیام آلام جسمی و روحی، و حفظ سلامت جامعه تلاش می‌کنند؛ فرصتی برای ارتقا آگاهی‌های عمومی جامعه در زمینه اهمیت نقش و جایگاه پزشکان در جامعه، و ضرورت ارتباط و تعامل مؤثر و متقابل همراه با تکریم و احترام بین مردم و جامعه پزشکی.

در سالی که سپری شد، تیم مدیریتی نظام سلامت کشور در همراهی و همگامی همه اعضای تیم ملی سلامت کشور، همچنان کوشیدند تا ضمن امیدآفرینی در بین جامعه پزشکی کشور، حل مسائل و مشکلات این حوزه و تلاش برای ارتقا منزلت ایشان، شرایط بهتری برای زندگی و فعالیت حرفه‌ای و نتیجه‌بخش جامعه پزشکی فراهم شود؛ بی‌گمان رسیدن به چنین اهدافی، ضمن سیاستگذاری فعال، برنامه‌ریزی‌ها، اقدامات مستمر و همراهی سایر نهادها و به‌طور ویژه همراهی و همدلی همه اعضای نظام سلامت را می‌طلبد.

اینجانب، با تبریک مجدد روز پزشک خدمت شما همکاران ارجمند، وظیفه‌شناس و متعهدم در جامعه پزشکی کشور و آرزوی تندرستی، بهروزی و تعالی، بار دیگر از حضور، مشارکت و نقش‌آفرینی حیاتی همکارانم در مواجهه با بحران‌ها و ساختن جامعه‌ای سالم، امن در مسیر توسعه و پیشرفت میهن عزیزمان سپاسگزارم.

