سلامت نسل‌ آینده وابسته به تلاش پزشکان کودکان است

رئیس انجمن پزشکان کودکان، سلامت نسل آینده را وابسته به تلاش پزشکان کودکان دانست.

علی ربانی، در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک روز پزشک، گفت: پزشکان کودکان با تلاش‌های بی‌وقفه خود در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری‌ها، نقش حیاتی در تضمین آینده سالم جامعه ایفا می‌کنند. بدون تردید، سلامت کودکان امروز، پایه‌گذار توسعه پایدار کشور در فردا است.

وی افزود: انجمن پزشکان کودکان ایران همواره در مسیر ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی کودکان گام برداشته و امیدوار است با همکاری نهادهای مرتبط، شاهد بهبود هرچه بیشتر وضعیت سلامت کودکان سراسر کشور باشیم.

رئیس انجمن پزشکان کودکان ایران در پایان خاطرنشان کرد: روز پزشک فرصتی است برای یادآوری تلاش‌های ارزشمند همکاران ارجمند ما در حوزه سلامت کودکان و قدردانی از تعهد و ایثار آنان.

