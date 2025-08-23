سلامت نسل‌ آینده وابسته به تلاش پزشکان کودکان است

علی ربانی، در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک روز پزشک، گفت: پزشکان کودکان با تلاش‌های بی‌وقفه خود در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری‌ها، نقش حیاتی در تضمین آینده سالم جامعه ایفا می‌کنند. بدون تردید، سلامت کودکان امروز، پایه‌گذار توسعه پایدار کشور در فردا است.

وی افزود: انجمن پزشکان کودکان ایران همواره در مسیر ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی کودکان گام برداشته و امیدوار است با همکاری نهادهای مرتبط، شاهد بهبود هرچه بیشتر وضعیت سلامت کودکان سراسر کشور باشیم.

رئیس انجمن پزشکان کودکان ایران در پایان خاطرنشان کرد: روز پزشک فرصتی است برای یادآوری تلاش‌های ارزشمند همکاران ارجمند ما در حوزه سلامت کودکان و قدردانی از تعهد و ایثار آنان.