به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سید محمد میرخانی، معاون اجتماعی و امور مجلس و پارلمانی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به افزایش نگرانی‌ها درباره سلامت روان جامعه پزشکی، اظهار کرد: ماه‌ها پیش و هم‌زمان با پررنگ‌تر شدن بحث خودکشی در میان پزشکان و جامعه پزشکی، احساس شد که انجام یک اقدام عملی و مؤثر یک ضرورت جدی است. جامعه پزشکی، جامعه‌ای نخبه و خاص است که نیازها و شرایط متفاوت و حساس‌تری نسبت به سایر اقشار دارد و برنامه‌ریزی برای این جامعه، دقت و ملاحظات ویژه‌ای می‌طلبد.

وی افزود: طراحی این اقدام حمایتی به حدود دو سال پیش بازمی‌گردد و در نهایت منجر به راه‌اندازی «خط ویژه بحران روان‌پزشکی» در سازمان نظام پزشکی شد. این خط تماس تلفنی که چند ماهی است فعالیت خود را آغاز کرده، متشکل از تعدادی روان‌پزشک حرفه‌ای و آموزش‌دیده در حوزه مقابله با بحران و پیشگیری از خودکشی است.

میرخانی گفت: هر یک از اعضای جامعه پزشکی کشور می‌توانند با تماس با این خط، در کمتر از چند ثانیه به یک روان‌پزشک متصل شوند. تاکنون موارد بسیار زیادی از تماس‌ها را داشته‌ایم که پس از آن، فرایند پیگیری و پیگیری‌های تخصصی با رعایت کامل محرمانگی، رازداری و اصول حرفه‌ای انجام شده است.

معاون اجتماعی سازمان نظام پزشکی با تأکید بر تمایز این خط تماس نسبت به سایر خدمات مشابه گفت: این خط صرفاً ویژه جامعه پزشکی است و هیچ‌گونه خدمت‌رسانی عمومی به مردم عادی ندارد. همچنین تمامی افراد پاسخ‌گو روان‌پزشک هستند چرا که در جامعه پزشکی، علاوه بر مداخلات روان‌درمانی، موضوع فارماکولوژی و تجویز دارو نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به پایش مستمر تماس‌ها بیان کرد: تماس‌های دریافتی به‌صورت هفتگی در جلسات تخصصی نظارت و هماهنگی مورد بررسی و تحلیل علمی قرار می‌گیرند. بر اساس این تحلیل‌ها، بیشترین عامل شکایت و فشار روانی گزارش‌شده، فرایند تحقیر سیستماتیک در دوره رزیدنتی است؛ موضوعی که از سوی اساتید، پزشکان ارشد یا حتی ساختارهای بیمارستانی به رزیدنت‌ها تحمیل می‌شود.

میرخانی تصریح کرد: در مقایسه با سایر عوامل، مشکلات مالی و عاطفی اگرچه وجود دارند، اما بحران‌های سوق‌دهنده به سمت خودکشی بیشتر ریشه در تحقیر شغلی، فشار ساختاری و فرسودگی شدید دوران آموزش دارند.

وی اظهار داشت: دوستان و همکاران جامعه پزشکی در صورت تمایل می‌توانند با معاونت اجتماعی سازمان نظام پزشکی تماس بگیرند تا شماره این خط در اختیارشان قرار گیرد. هیچ‌گونه بررسی هویتی انجام نمی‌شود و تماس‌ها کاملاً محرمانه است.

میرخانی خاطر نشان کرد: از همکاران درخواست می‌کنم از محک‌زدن یا تماس‌های غیرضروری با سامانه پیشگیری از خودکشی خودداری کنند، چرا که هر تماس هزینه قابل‌توجهی دارد و زمان یک روان‌پزشک متخصص را به خود اختصاص می‌دهد. در عین حال، اگر همکاران در جامعه پزشکی فردی را می‌شناسند که در شرایط بحرانی قرار دارد، می‌توانند او را برای استفاده از این خط معرفی کنند.