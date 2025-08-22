به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمدمهدی حسینی همدانی، امروز در خطبههای نماز جمعه با تأکید بر این که دشمنان وحدت مردم ایران را مهمترین عامل شکست خود میدانند گفت: آنها تمام تلاش خود را برای از بین بردن این وحدت به کار بستهاند به گفته او، با وجود تمام ترفندها و نقشههای دشمنان، جمهوری اسلامی ایران همچنان به راه خود ادامه میدهد و دشمنان اکنون متمرکز بر ایجاد تفرقه شدهاند.
امام جمعه کرج و نماینده ولی فقیه در استان البرز خاطرنشان کرد که دشمنان به طور علنی اعلام میکنند که قصد دارند در جمهوری اسلامی ایران تفرقهافکنی کنند و به خیال خود مهمترین عامل شکستهای خود را از بین ببرند اگر در داخل کشور، فردی خواستههای دشمن را ابراز کند، ناخواسته به عنوان پیادهنظام دشمن شناخته میشود. هیچ ایرانی غیوری راضی نیست که منافع ملی کشور آسیب ببیند و به هیچوجه نمیپذیرد که به خواستههای بیگانگان تن دهد.
وی ضمن اشاره به شکستهای اخیر دشمنان در تحقق اهدافشان، از اهمیت تقویت وفاق در میان همه نیروها و جناحها سخن به میان آورد و از مساجد و جوانان خواست تا در جهت حفظ این وفاق فعالیت کنند.
وی در پایان، ضمن اشاره به ناکامی دشمنان در خلع سلاح حزبالله لبنان، قدرت نظامی کشور را حق مسلم دانسته و بر ضرورت حفظ و تقویت آن تأکید کرد.
آیتالله حسینی همدانی یادآور شد: قدرتها تا اقتدار کشور را احساس نکنند، امنیت تأمین نخواهد شد.
