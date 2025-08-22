  1. استانها
  2. خوزستان
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۲۱

مسئولان با قاطعیت در برابر دشمنان سخن بگویند

اهواز - امام جمعه بندر امام خمینی(ره) با انتقاد از بیانیه‌های برخی جریانات سیاسی که پیام ضعف به دشمنان می‌رساند، خواستار قاطعیت مسئولان در برابر دشمنان قسم‌خورده ملت ایران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جاسم عبادی در خطبه‌های نماز جمعه امروز با تسلیت رحلت شهادت‌گونه پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، به ویژگی‌های برجسته پیامبر اسلام اشاره کرد و گفت: قرآن کریم پیامبر (ص) را کانون عطوفت برای مؤمنان و مظهر صلابت در برابر دشمنان معرفی می‌کند. اداره سیاست و اجتماع نیازمند قاطعیت در کنار مهربانی است تا مؤمنان دلگرم و دشمنان از توطئه بازدارند.

وی با انتقاد از بیانیه‌های برخی جریانات سیاسی اظهار کرد: متأسفانه برخی بیانیه‌ها پیام ضعف و شکاف در جامعه را به دشمن منتقل می‌کند. این نشان‌دهنده عدم شناخت صحیح از اسلام و ملت بزرگ ایران است.

حجت‌الاسلام عبادی افزود: این‌گونه سخنان که به تضعیف روحیه ملی، دوقطبی‌سازی، القای ناامیدی، ترویج مذاکره مستقیم با آمریکا و تضعیف نهادهای نظامی و امنیتی منجر می‌شود، چیزی جز خدمت به دشمنان نیست و مخالف صریح دستورات قرآنی در مقابله با دشمنان است.

امام جمعه بندر امام خمینی با اشاره به دشمنی افرادی مانند ترامپ تأکید کرد: مسئولان کشور باید در برابر دشمنان قسم‌خورده ملت ایران با قاطعیت و صلابت سخن بگویند، زیرا موضع ضعف، دشمن را جسورتر می‌کند.

وی  با قدردانی از مردم، مساجد، حسینیه‌ها، هیئات مذهبی و مواکب بندر امام خمینی (ره) برای برگزاری باشکوه مراسم عزای حسینی در دو ماه محرم و صفر، گفت: شکوه این مراسم نشان‌دهنده عشق و ارادت عمیق مردم به خاندان رسالت است.

حجت‌الاسلام عبادی در پایان از مردم خواست با حفظ هوشیاری و وحدت، در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی کنند و با الهام از سیره پیامبر (ص)، عطوفت و قاطعیت را در کنار هم حفظ کنند.

کد خبر 6567839

