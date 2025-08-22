به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قاسم شهریاری در خطبه‌های نماز جمعه بیرجند در مصلی المهدی اظهار داشت: وحدت، تبعیت از ولایت و تقویت توان دفاعی، ضامن اقتدار کشور است.

وی با اشاره به اهمیت استمرار و تعمیق شعائر حسینی افزود: عزاداری ماه محرم یک مراسم صرفاً سنتی و ظاهری نیست، بلکه پشتوانه‌ای بزرگ برای انتقال ارزش‌های دینی به نسل‌های آینده است و باید در عمل نیز نمود داشته باشد.

شهریاری تأکید کرد: برگزاری این مراسم باید با تقوا و رعایت اخلاق همراه باشد تا رضایت وجود مقدس امام زمان (عج) حاصل شود و رفتار و گفتار ما موجب رنجش خاطر ایشان نشود.

خطیب جمعه بیرجند ضمن گرامیداشت یاد شهدای صنعت دفاعی به ویژه شهید حسن تهرانی‌مقدم و سردار حاجی‌زاده گفت: صنعت دفاعی کشور بازوی قدرتمند جمهوری اسلامی در برابر تهدیدات است و اقتدار آن موجب شده دشمنان انقلاب بارها دست به التماس بزنند.

وی ادامه داد: هرچند دشمنان تلاش می‌کنند با فشارهای بین‌المللی این صنعت را تضعیف کنند اما ملت و مسئولان با روحیه انقلابی و پیروی از ولایت، در برابر این توطئه‌ها ایستاده‌اند و خواهند ایستاد.

امام جمعه موقت بیرجند در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر گفت: اقتدار موشکی و توان نظامی ایران، دشمن را مجبور به عقب‌نشینی کرد و این دست برتر محصول توحید و ولایت‌مداری است که باید قدر آن را بدانیم.

شهریاری با هشدار نسبت به برخی جریان‌های داخلی خاطرنشان کرد: عادی‌سازی روابط با کشورهایی که تسلیحات خود را در اختیار دشمنان ما قرار می‌دهند و یا توقف برنامه هسته‌ای، هیچ نسبتی با آرمان‌های انقلاب و مسیر پیامبر اسلام (ص) ندارد.

وی توقف غنی‌سازی و پذیرش نظارت‌های ویژه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را خیانتی بزرگ به خون شهدا و آرمان‌های انقلاب دانست و افزود: دشمنان با شعارهایی چون توسعه ملی، در پی تجزیه کشور و تضعیف وحدت هستند و مردم باید با بصیرت در برابر این نقشه‌ها بایستند.

خطیب جمعه بیرجند در ادامه با اشاره به مناسبت‌های هفته از جمله روز پزشک، روز کارمند و هفته دولت، از تلاش‌های فعالان این حوزه‌ها قدردانی کرد و گفت: جامعه پزشکی استان جایگاه مطلوبی دارد اما انتظار می‌رود خدمات تخصصی در همه شهرستان‌ها به گونه‌ای توسعه یابد که مردم برای درمان نیازمند سفرهای طولانی نباشند.

وی با تأکید بر ضرورت الگوگیری از سبک زندگی پیامبر اکرم (ص) طبق منویات رهبر معظم انقلاب، بیان داشت: پیامبر در برابر دشمنان با قاطعیت و در برابر مردم با رحمت رفتار می‌کردند و این دو ویژگی شاخص حکمرانی اسلامی است.

شهریاری ادامه داد: کار جهادی به معنای عبور از موانع و پایبندی به روحیه انقلابی و آرمان‌گرایی است و تنها در این مسیر می‌توان در برابر فشارها و توطئه‌های دشمنان مقاومت کرد.

وی در پایان اظهار داشت: تبیین دستاوردهای مقاومت ملت ایران و حماسه جنگ ۱۲ روزه، وظیفه همگان است تا جامعه از نقشه‌های دشمنان آگاه شود و جریان‌های ضدانقلاب و غرب‌گرا که به دنبال ضربه زدن به نظام هستند ناکام بمانند.