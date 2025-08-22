اعتصاب دوباره در بوئینگ تولید جنگنده را متوقف کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، اعتصاب کارگران شرکت بوئینگ آمریکا در واحد تولید جنگنده این شرکت موجب شد تا تولید جنگنده‌های اف ۱۵ و اف ۱۸ در آمریکا متوقف شود.

در دور قبلی اعتصاب در صنایع دفاعی بوئینگ کارگران کارخانه سیاتل دست به اعتصاب زده بودند و این بار کارگران کارخانه سنت لوئیس دست به کار شده اند و خواستار توافقی شبیه به توافق انجام شده با کارگران سیاتل که به افزایش ۳۸ درصدی دستمزد آنها منجر شد، هستند.

دن گیلیان، مدیر عامل کارخانه سنت لوئیس، امروز اعلام کرد پیشنهاد قبلی که از سوی شرکت به ۳۲۰۰ کارگر ارائه داده شده بود، شرایط خوبی داشت اما آنها رد کردند.

نکته قابل توجه اینکه دو طرف اعلام کرده‌اند که برنامه‌ای برای از سر گیری مذاکرات در این باره ندارند.

البته توافق بوئینگ با کارگران سیاتل شامل حدود ۴۰ درصد افزایش حقوق طی ۴ سال و یک پاداش ۱۲ هزار دلاری بود اما پیشنهاد ارائه شده به کارگران سنت لوئیس شامل ۲۰ هزار دلار افزایش دستمزد عمومی طی ۴ سال و ۵ هزار دلار پاداش بوده که از سوی آنها رد شد.