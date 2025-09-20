  1. اقتصاد
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۶

گره اعتصاب در بوئینگ آمریکا هر روز کورتر از دیروز

در حالی که چندین هفته است که هزاران نفر از کارگران شرکت بوئینگ در اعتصاب به سر می‌برند، شرایط برای توافق شرکت با کارگران هر روز پیچیده‌تر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، شب گذشته کارگران اعتصاب کننده در بخش صنایع دفاعی شرکت بوئینگ آمریکا به طرح پیشنهادی اتحادیه خود با ۹۰ درصد آرا رأی مثبت دادند.

نکته مهم اینکه حتی پیش از رأی گیری مقامات بوئینگ اعلام کرده بودند که این پیشنهاد را قبول نخواهند کرد.

۴۶ روز است که کارگران بوئینگ در اعتصاب به سر می‌برند و عملاً تولید جنگنده‌های اف ۱۵ و اف ۱۸ و بسیاری از دیگر تسلیحات تولیدی این شرکت برای ارتش آمریکا متوقف شده است.

اتحادیه کارگران بوئینگ اعلام کرده که مقامات شرکت می‌توانند با قبول پیشنهاد آنها برای یک قرار داد ۴ ساله به اعتصاب پایان دهند.

پیش تر دن گیلیان، معاون صنایع دفاعی بوئینگ، گفته بود که این رأی گیری اتلاف وقت است و شرکت این پیشنهاد را رد کرده است‌.

تعداد کارگران اعتصاب کننده هم اکنون حدود ۳۲۰۰ نفر هستند و به گفته گیلیان پیشنهاد به رأی گذاشته شده امکان واقعی شدن ندارد.

با این حساب هنوز هیچ چشم‌اندازی برای پایان این اعتصاب متصور نیست چرا که نه کارگران پیشنهاد بوئینگ را می‌پذیرند و نه شرکت بوئینگ قصد کوتاه آمدن در برابر خواسته اعتصاب کنندگان را دارد.

کد خبر 6595219
محمدحسین سیف اللهی مقدم

    • IR ۱۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
      0 0
      پاسخ
      بدبخت بوئینگ بیش از یک قرن خدمات بین المللی ؛ گره کور!

