هزاران کارگر بوئینگ آمریکا همچنان در اعتصاب

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، گزارشات حاکی از آن است که کارگران بخش صنایع دفاعی شرکت بوئینگ که از ۶ هفته پیش دست به اعتصاب زده‌اند، هنوز سر کار خود باز نگشته و تولید تسلیحات و جنگنده‌های اف ۱۵ و اف ۱۸ در این شرکت همچنان متوقف است.

قرار است روز جمعه و بر اساس فراخوان اتحادیه مکانیک‌ها و کارگران صنعت هوافضای آمریکا پیشنهاد تدوین شده از سوی اتحادیه به مقامات بوئینگ برای بستن یک قرار داد ۴ ساله به رأی گذاشته شود.

البته شرکت بوئینگ این اقدام را اتلاف وقت خوانده و می‌گوید بعید است این رأی گیری به ختم اعتصاب منجر شود و کار در کارخانه‌های بوئینگ در سنت لوئیس و مناطق نزدیک ایلینوی همچنان متوقف خواهد بود.

کارگران قبلاً با ۵۷ درصد آرا پیشنهاد قبلی مقامات بوئینگ را رد کرده بودند و هم اکنون حدود ۳۲۰۰ کارگر در اعتصاب به سر می‌برند.

دن گیلیان، معاون صنایع دفاعی بوئینگ، اعلام کرده که این اقدام اتحادیه وقت تلف کردن است و به حصول توافق بین طرفین کمک نمی‌کند.

گیلیان می‌گوید پیشنهادی که به رأی گذاشته شده هرگز از طرف شرکت ارائه نشده و به ایجاد انتظارات غیر واقعی در میان کارگران منجر می‌شود. این پیشنهاد شامل مفادی است که ما بارها گفته‌ایم که قبول نمی‌کنیم.