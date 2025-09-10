اعتصاب کارگران بوئینگ آمریکا وارد هفته ششم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بخش تولید تجهیزات نظامی شرکت بوئینگ آمریکا و اتحادیه مکانیک‌ها که کارگران این شرکت را نمایندگی می‌کند همچنان در حصول توافق برای تعیین چارچوب قرار دادهای جدید ناموفق بوده و اعتصاب کارگران این شرکت را وارد ششمین هفته خود کرده است.

در حال حاضر در بخش تولید تجهیزات دفاعی بوئینگ ۳۲۰۰ کارگر اعتصاب کرده اند و همین امر تولید جنگنده‌های اف ۱۵ و اف ۱۸ در آمریکا را متوقف کرده است.

مذاکرات بین مقامات بوئینگ و اتحادیه مکانیک‌ها که شب گذشته با حضور نماینده واسطه گری دولت فدرال آمریکا برگزار شد، بدون نتیجه پایان یافته و هر طرف، دیگری را به عدم تمایل برای پیشرفت مذاکرات و حصول توافق متهم کرده است.

این اعتصاب از روز ۴ آگوست آغاز شده و پیشنهاد قراردادی جدید که از سوی بوئینگ به کارگران داده شده بود، شامل افزایش ۲۰ درصدی حقوق پایه آنها در یک بازه ۴ ساله بود که مورد استقبال اعتصاب کنندگان قرار نگرفت.