  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۵۹

اعتصاب کارگران بوئینگ آمریکا وارد هفته ششم شد

اعتصاب کارگران واحد تولید هواپیماهای جنگنده بوئینگ در حالی وارد ششمین هفته خود شده که حتی با وجود نماینده دولت هنوز پیشرفت محسوسی در مذاکرات مدیران شرکت با نمایندگان کارگری حاصل نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بخش تولید تجهیزات نظامی شرکت بوئینگ آمریکا و اتحادیه مکانیک‌ها که کارگران این شرکت را نمایندگی می‌کند همچنان در حصول توافق برای تعیین چارچوب قرار دادهای جدید ناموفق بوده و اعتصاب کارگران این شرکت را وارد ششمین هفته خود کرده است.

در حال حاضر در بخش تولید تجهیزات دفاعی بوئینگ ۳۲۰۰ کارگر اعتصاب کرده اند و همین امر تولید جنگنده‌های اف ۱۵ و اف ۱۸ در آمریکا را متوقف کرده است.

مذاکرات بین مقامات بوئینگ و اتحادیه مکانیک‌ها که شب گذشته با حضور نماینده واسطه گری دولت فدرال آمریکا برگزار شد، بدون نتیجه پایان یافته و هر طرف، دیگری را به عدم تمایل برای پیشرفت مذاکرات و حصول توافق متهم کرده است.

این اعتصاب از روز ۴ آگوست آغاز شده و پیشنهاد قراردادی جدید که از سوی بوئینگ به کارگران داده شده بود، شامل افزایش ۲۰ درصدی حقوق پایه آنها در یک بازه ۴ ساله بود که مورد استقبال اعتصاب کنندگان قرار نگرفت.

سمیه رسولی

