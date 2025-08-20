هدف نهایی ساپینتو در یک پست؛ رضاییان به جایگاه محبوب بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال شامگاه سه شنبه ۲۸ مرداد و در هفته اول رقابت‌های لیگ برتر رو در روی تیم تراکتور قرار گرفت که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان ساپینتو به پایان رسید تا این مربی محروم با پیروزی فصل بیست و پنجم را آغاز کند. رامین رضاییان که یکی از مُهره های تأثیرگذار استقلال در فصل گذشته به شمار می‌رفت در دو بازی اخیر این تیم در سوپرجام و لیگ برتر در پست دفاع راست به کار گرفته شده البته که در سوپرجام او نقش وینگر را داشت اما میل به کارهای دفاعی در بازی او بیشتر نمایان بود.

ریکاردو ساپینتو قصد دارد از رامین رضاییان در پست اصلی او یعنی دفاع راست استفاده کند. این در حالی است که رضاییان در فصل گذشته بیشتر به عنوان وینگر در ترکیب تیمش به میدان می‌رفت و نقش هجومی پررنگی داشت.

ساپینتو با توجه به آشنایی رضاییان با پست دفاع راست، تصمیم دارد او را در این جایگاه به کار بگیرد و کمتر از توانایی‌هایش در جناح هجومی استفاده کند. از سوی دیگر با جذب یاسر آسانی وینگر آلبانیایی، امکان شکل‌گیری زوج رضائیان و آسانی در سمت راست خط حمله و دفاع استقلال وجود خواهد داشت.

رضاییان در تیم‌های سابقه خود از جمله راه آهن، پرسپولیس و سپاهان هم بیشتر در پست دفاع راست بازی می‌کرد و حالا در فصل جدید هم بیشتر از این بازیکن در سمت راست خط دفاعی بازی گرفته خواهد شد.

این تغییر تاکتیکی می‌تواند استقلال را در فصل جدید با ترکیب متوازن‌تری در جناح راست مواجه کند.