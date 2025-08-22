به گزارش خبرنگار مهر، سعید بارانی روز جمعه در گفت‌وگو با مهندسان لرستانی با اشاره به تصمیمات اخیر هیئت‌مدیره دهم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گفت: خوشبختانه در دو هفته گذشته، هیئت‌مدیره دهم با کاهش طبقات و متراژ فعالیت مجریان ذی‌صلاح موافقت کرد.

وی توضیح داد: این موافقت سبب می‌شود گام به گام به سمت تحقق خواسته قانون یعنی استفاده از مجری ذی‌صلاح در تمامی ساختمان‌ها و ابنیه حرکت کنیم.

آغاز اجرای مصوبه از شهریورماه

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان ادامه داد: با توجه به شرایط و مقتضیات استان، شرایط سازمان و ظرفیت مجریان، صلاح دیده شد که این موضوع به‌صورت تدریجی اجرایی شود.

بارانی بیان کرد: بر همین اساس، در حال حاضر مصوب شده است که ساختمان‌های سه‌طبقه (سه سقف) و بالاتر از ۴۰۰ مترمربع زیربنا مشمول استفاده از مجری ذی‌صلاح باشند که این مصوبه از اوایل شهریورماه ابلاغ خواهد شد.

ضرورت توجه جدی به نقش مجریان

وی با اشاره به اجرای مصوبه اخیر مبنی بر الزام استفاده از مجری ذی‌صلاح در ساختمان‌های سه‌طبقه و بالای ۴۰۰ مترمربع اظهار داشت: امیدواریم با اجرای این مصوبه، تحرک و نشاط بیشتری در فعالیت‌های مجریان ایجاد شود.

فرصت گرانبهای حرفه‌ای و اجتماعی برای مهندسان

وی افزود: انتظار زیادی از مهندسان مجری داریم که این فرصت ارزشمند را قدر بدانند. این مصوبه می‌تواند زمینه‌ای باشد تا سازمان، مهندسان و خدمات ما بیش از پیش در سطح جامعه دیده شوند و وظیفه حرفه‌ای و حتی اجتماعی خود را به نمایش بگذاریم.

مجریان؛ بخش مهمی از پازل ساخت‌وساز

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان با تاکید بر جایگاه کلیدی مجریان در نظام ساخت‌وساز گفت: مجریان بخش مهمی از پازل ساخت‌وساز کشور هستند و امیدواریم همکاران ما کمک کنند تا دیگر بخش‌های مرتبط نیز فعال شوند.

بارانی ادامه داد: بدون تردید، خدمات مجریان فرصتی ارزشمند است که مهندسان می‌توانند از طریق آن هم در بعد حرفه‌ای و هم اجتماعی تأثیرگذاری بیشتری در جامعه داشته باشند.

ارتقای عمر مفید ساختمان‌ها با حضور مجریان ذی‌صلاح

وی با بیان اینکه مجریان باید در جهت ارتقای عمر مفید ساختمان‌ها نقش‌آفرینی کنند، اظهار داشت: مجری ذی‌صلاح علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان، باید باعث شفاف‌تر شدن خدمات مهندسی برای شهروندان شود تا به مرور مردم به این باور برسند که تنها افراد دارای صلاحیت باید وارد حوزه ساخت‌وساز شوند.

برخورد قاطع با تخلفات در حوزه ساخت‌وساز

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان با اشاره به لزوم برخورد جدی با تخلفات افزود: انتظار داریم مجریان ذی‌صلاح در این مسیر همراه سازمان باشند.

بارانی بیان کرد: با حضور همکاران در استان و شهرستان‌ها و مشارکت در کمیته‌های مختلف، باید جلوی کوتاهی‌ها و تخلفاتی گرفته شود که به حقوق مجریان، سازمان، مهندسان و مردم آسیب می‌زند. قطعاً در برابر اقدامات سوری و غیرقانونی برخورد قاطع خواهیم داشت.

اجرای مصوبه در همه شهرستان‌های لرستان

وی با بیان اینکه مصوبه استفاده از مجری ذی‌صلاح شامل همه شهرستان‌های استان می‌شود، تصریح کرد: بحث سه سقف یا ۴۰۰ مترمربع محدود به خرم‌آباد نیست و تمام شهرستان‌های لرستان را در بر می‌گیرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان یادآور شد: مسئولان و کارکنان نمایندگی‌های شهرستان‌ها موظف‌اند این موضوع را جدی پیگیری کنند و کوتاهی در این زمینه پذیرفته نخواهد بود.

گسترش استفاده از مجریان در رشته‌های مختلف

بارانی خاطرنشان کرد: امیدواریم این مصوبه زمینه‌ساز حضور مجریان تأسیسات برقی و مکانیکی و در آینده نقشه‌برداری باشد و در نهایت بتوانیم در تمام گروه‌های ساختمانی مجری ذی‌صلاح داشته باشیم. هدف ما اجرای کامل این فرآیند در همین دوره است.