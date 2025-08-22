امام جمعه انزلی: حفظ وحدت در جامعه مهمترین وظیفه همگان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالجواد شمس الدین در نماز جمعه این هفته شهرستان بندر انزلی با تسلیت رحلت حضرت رسول (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) اظهار کرد: برپایی دستجات عزاداری بسیار اثر گذار و جزو شعائر دینی ما است.

وی با اشاره به فرارسیدن هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر افزود: پیغمبر اسلام حکومت اسلامی محکم و مقتدر اثر گذار را پایه گذاری کرد و آن را به بشریت تحویل داد.

امام جمعه انزلی ادامه داد: آنهایی که دانسته یا ندانسته مسئله تغییر پارادایم را بعد از جنگ ۱۲ روزه مطرح می‌کنند دنبال این هستند که نظام اسلامی را از این اقتدارش سقوط بدهند و زیر سلطه استکبار جهانی ببرند.

حجت الاسلام و المسلمین شمس الدین ادامه داد: دشمنان ما در جبهه مقابل اعم از صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و کشورهای حامی آنها امروز در این شرایط شکست مفتضحانه ای که صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها خوردند را طور دیگری جلوه دهند.

وی اضافه کرد: دشمن امروز در موضع ضعف قرار دارد و نظام اسلامی در برابر دشمنانی که هیچ برگ برنده‌ای نداشتند پیروز گشته است.

امام جمعه انزلی با ابراز تشکر از اهدای کمک‌های مردمی برای کمک رسانی به غزه تصریح کرد: التماس دشمنان برای آتش بس و اذعان همه کارشناسان و بخشی از اپوزوسیون مخالف جمهوری اسلامی بیانگر پیروزی جمهوری اسلامی در عرصه جنگ ۱۲ روزه است.

ناکامی دشمنان در ایجاد آشوب در کشور

وی همچنین بیان کرد: امروز جامعه ما در عرصه انسجام و وحدتی است که دشمنان اسلام هرگز تصورش را نمی‌کردند.

امام جمعه انزلی گفت: امروزه نظام اسلامی علی رغم همه توطئه‌ها و فضاسازی‌هایی که برای ضعف جمهوری اسلامی مطرح می‌کنند توفیقات بسیاری به دست آورده و خشم دشمنان از موفقیت نظام اسلامی در دیپلماسی را منجر شده است.

حجت الاسلام والمسلمین شمس الدین با اشاره به اشراف اطلاعاتی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی افزود: ناکامی دشمنان در ایجاد آشوب در کشور که از لحاظ اطلاعاتی و امنیتی بر آن فائق آمدیم نشان دهنده تلاش همه نیروهای خدوم نظامی و امنیتی و اطلاعاتی است.

وی ادامه داد: امروز یکی از نقاط قوت ما بی آبرو شدن سلطنت طلبان و منفعت طلبان است و بر همگان محرز شد که اینها به دنبال آرامش و آزادی مردم نیستند و برای همگان روشن شد.

امام جمعه انزلی تاکید کرد: رهنمودهای کارآمد و تأثیر گذار هفت گانه که در رأس آن انسجام ملی و وحدت بود موجب خشم دشمنان نظام اسلامی و انسجام ملت اسلامی شد.

وی ادامه داد: دشمنان ما زبون تر از آن چیزی هستند که بخواهند تهدیدی علیه رهبری معظم انقلاب اسلامی داشته باشند لذا امروز مهمترین کار حفظ وحدت در جامعه و کمک به رفع مشکلات در جامعه است و باید بتوانیم با تلاش مضاعف و با تکیه بر رهنمودهای رهبری مشکلات جامعه را با وحدت همه جانبه رفع کنیم.