جامعه اسلامی بیش از هر زمان نیازمند بازگشت به سیره پیامبر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد سادات صبح جمعه در مراسم راهپیمایی «جمعه خشم» در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی که همزمان با ایام رحلت پیامبر اعظم (ص) و شهادت سبط اکبر امام حسن مجتبی (ع) و در آستانه سالروز شهادت امام رضا (ع) در سنندج برگزار شد، ضمن تسلیت ایام حزن و اندوه اهل بیت (ع) اظهار کرد: رحلت نبی مکرم اسلام و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) فرصتی است تا بار دیگر به سیره و سنت رسول خدا (ص) توجه کنیم و در مسیر تمدن‌سازی اسلامی گام برداریم.

وی با قدردانی از تلاش دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم در ایام تعطیل افزود: وجود پیامبر خاتم (ص) همواره محور وحدت مسلمانان اعم از اهل سنت و شیعه بوده و امروز نیز باید همانند ایشان در برابر ظلم، تبعیض و فساد ایستادگی کنیم.

سادات با اشاره به برگزاری هفتگی راهپیمایی‌های «جمعه خشم» در استان‌های مختلف کشور خاطرنشان کرد: مردم کردستان نیز همگام با سایر استان‌ها با شعارهای کوبنده، جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی آن را محکوم کردند.

وی تصریح کرد: دشمن ایمان و دانش ملت ایران را هدف گرفته و تنها با تقویت این دو بال می‌توان به قله‌های سعادت و سرافرازی دست یافت.

در پایان این مراسم راهپیمایان شعارهایی چون «حسین حسین شعار ماست, شهادت افتخار ماست»، «این همه لشکر آماده به عشق رهبر آماده»، «مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل» سر دادند.