https://mehrnews.com/x38Qxw ۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۴۰ کد خبر 6567984 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۴۰ مراسم چهار پایهخوانی در حرم امام رضا(ع) مشهد - مراسم چهار پایهخوانی با نوای وحید شکری در حرم مطهر رضوی برگزار شد. دریافت 25 MB کد خبر 6567984 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری روز رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) در مشهد حال و هوای حرم مطهر امام رضا(ع) در روز رحلت رسول اکرم(ص) عزاداری رحلت پیامبر(ص) و شهادت امام حسن (ع) در امامزاده کاخک برچسبها چهارپایه خوانی حرم امام رضا (ع) ایران امام رضا(ع)
نظر شما