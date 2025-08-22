کشف انبار بزرگ مواد غذایی قاچاق به ارزش ۵۰ میلیارد در قرچک

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله طهماسیان، شامگاه جمعه، در جمع خبرنگاران، از شناسایی و کشف یک انبار بزرگ مواد غذایی قاچاق در حوزه استحفاظی کلانتری مرکزی شهرستان قرچک خبر داد.

طهماسیان در ادامه اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و اقدامات اطلاعاتی، سرگرد چگینی رئیس کلانتری مرکزی به همراه عوامل انتظامی موفق به شناسایی محل نگهداری مقادیر قابل توجهی مواد غذایی قاچاق شدند.

وی افزود: پس از اطمینان از صحت گزارش و با هماهنگی مراجع قضائی، مأموران انتظامی با حضور در محل مورد نظر، اقدام به بازرسی از انبار مذکور کردند که در جریان این عملیات، انواع کره پسته، کره بادام، روغن زیتون، نارگیل و کنجد قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی قرچک با بیان اینکه اقلام مکشوفه فاقد هرگونه مدارک قانونی و گمرکی بوده‌اند، تصریح کرد: ارزش ریالی کالاهای کشف‌شده بنا به نظر کارشناسان بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

طهماسیان در پایان خاطرنشان کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و همچنین انبار مذکور نیز پلمب شد.