کشف ۱۰ میلیون قلم داروی قاچاق به ارزش ۴.۵ همت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به کشف ۳۳۴ نوع انواع دارو و مواد اولیه ساخت داروی قاچاق در بازرسی از انباری در غرب تهران، بیان داشت: از این انبار بیش از ۱۰ میلیون قلم انواع داروی قاچاق به ارزش تقریبی ۴ و نیم همت کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه این عملیات با همکاری تعزیرات حکومتی، معاونت اقتصاد دیجیتال پلیس و کارشناس معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد، بیان داشت: در این راستا تا کنون یک نفر متهم شناسایی و دستگیر و تحویل مراجع قضائی شد.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه در بررسی‌های صورت گرفته اموال کشف شده از مصادیق قاچاق می‌باشد، گفت: به طور حتم کالای قاچاق صدمات زیادی را به سلامت شهروندان وارد می‌کند که در این زمینه قاچاق دارو از اهمیت و حساسیت مضاعفی برخوردار است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی در پایان افزود: هموطنان می‌توانند اخبار و اطلاعات خود را در خصوص قاچاق کالا از جمله داروی قاچاق را با شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ پلیس امنیت اقتصادی فراجا در میان بگذارند.