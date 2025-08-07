آیت الله رمضانی: انقلاب اسلامی پیوند دین و دانش را در جهان نهادینه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رضا رمضانی ظهر پنجشنبه در مراسم اربعین شهدای اقتدار ایران در مصلی امام خمینی (ره) با اشاره به پیروزی جمهوری اسلامی ایران در برابر جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم منحوس صهیونی اظهار کرد: بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی گفتمان جدیدی در انقلاب اسلامی ایجاد کرده است و این مهم همان پیوند دین و دانش است.

وی با بیان اینکه ایران مقتدر منادی دین و دانش در جهان است، گفت: رشد ملت متدین همراه با علم میسر شده و علم بدون دین نیز به نتیجه نخواهد رسی لذا باید در کنار علم باید رشد دینی و اخلاقی منجر به رشد ملت‌ها خواهد بود.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) با اشاره به اینکه شکل جمهوریت در کشور مردمی و محتوای آن نیز اسلامی است گفت: دین و حکمرانی دو مقوله جدا نیست به این معنی که بحث حاکمیت جهانی که منجر به عدالت می‌شود از مهم‌ترین راهبردهایی است که دین مبین اسلام به آن تاکید دارد.

وی با بیان اینکه قرآن کریم کارآمدی دین را در ابعاد مختلفی از جمله اجتماعی و حکمرانی گسترش می‌دهد، افزود: حضور حاکمیت دینی برای بشریت به منظور تحقق عدالت مغتنم است لذا همه انبیا برای برای ایجاد قسط و عدالت است

آیت الله رمضانی با تاکید بر اینکه علم در مسیر قدرت آفرینی در مقابله با تجاوز باید مورد توجه قرار بگیرد، گفت: پیروز میدان کسانی هستند که در کنار علم از الهیات در مقاومت و جهاد برخوردار باشند لذا با چنین نگاهی به دین و دعوت آن به حکمرانی درست منجر به توجه عدالت و کرامت می‌شود.

ایران اسلامی در تاریخ همواره نقش تمدنی داشته است

وی با بیان اینکه در دنیای سلطه و غرب نیز از کرامت و صلح سخن میگویند اما در مقام عمل به حمایت دست پیدا می‌کنند، افزود: در طول تاریخ اسلام بعد از حکومت امیرالمومنین (ع) و امام حسن (ع) حکومتی که قدرت را به دست گرفت ایران مقتدر بود که به برکت فهم دقیق نگاه درست به توحید در حکمرانی دینی امام خمینی (ره) گسترش یافت.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) با تاکید بر اینکه دنیای امروز به برکت تحولات انقلاب اسلامی دستاوردهای بزرگی در حوزه انسانیت و کرامت به دست آورد، بیان کرد: دنیای قرون وسطایی در تلاش برای جدایی دین و علم بوده آمد اما به برکت درک درست انقلاب اسلامی علم و دین در کنار هم ایجاد شد.

وی با بیان اینکه در نگاه توحیدی دین از عقلانیت و دین منفک نیست و این مهم به برکت انقلاب اسلامی در جهان به ثبت رسید، افزود: انقلاب اسلامی ایران یک معجزه بود و علم و دانش به عنوان پایه رشد و پیشرفت ایران اسلامی پایه قرار گرفته و در بیانیه گام دوم نیز به پیشرفت علمی توسط رهبر انقلاب اسلامی تاکید شده است.

آیت الله رمضانی با بیان‌اینکه ایران اسلامی در تاریخ همواره نقش تمدنی داشته است، افزود: ۱۲۰ کشور در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم منحوس صهیونی را محکوم می‌کند و این مهم نشان از آشکار شدن حقیقت در برابر ظلم نظام سلطه است.

وی با بیان اینکه امروزه ما منادی پیوند دین و دانش هستیم و به دنبال گسترش زبان دین به عنوان زبان فطرت و سرشت است، افزود: در جنگ ۱۲ روزه ما پیروز میدان بودیم همانگونه که در کربلای معلای خون بر شمشیر پیروز شد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) با بیان اینکه امپراتوری رسانه‌ای دنیا در تلاش سانسور رسانه‌ای در پی پیروزی جمهوری اسلامی است اما وجدان‌های آزاده جهان با دیدن عزت و اقتدار ایران اسلامی بر پیروزی ایران اسلامی اذعان دارند، افزود: رهبر معظم انقلاب نعمتی است که جمهوری اسلامی از آن متنعم شده است و امروز ما در آزمون بزرگی هستیم چرا که این انقلاب اسلامی جز باورها و سنت‌های الهی بوده و به نظام جهانی مهدوی متصل می‌شود.