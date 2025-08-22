به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام موسی احمدی عصر جمعه در جریان بازدید از یکی از پایگاههای دریایی جنوب کشور، با اشاره به جایگاه برجسته نیروهای دریایی در تأمین امنیت ملی گفت: امنیت خلیج فارس مرهون ایستادگی و اقتدار فرزندان ایران اسلامی است.
وی با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی دریادلان در پاسداری از مرزهای آبی کشور افزود: حضور در میان این نیروهای مؤمن، متخصص و انقلابی برای من افتخاری بزرگ است. آنان با مجاهدتهای بیوقفه، آرامش و امنیت را برای ملت ایران به ارمغان آوردهاند و ما قدردان زحمات خاموششان هستیم.
احمدی با بیان اینکه نیروهای دریایی جمهوری اسلامی امروز نماد قدرت و صلابت نظام هستند؛ خاطرنشان کرد: این توانمندیها نتیجه اتکا به دانش بومی و تجربه گرانسنگ و روحیه انقلابی جوانان این سرزمین است؛ ظرفیتی که سبب شده هر تهدیدی علیه امنیت ملی با واکنشی قاطع و بازدارنده مواجه شود.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس، اهمیت خلیج فارس را به عنوان شاهراه حیاتی انرژی جهان یادآور شد و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با اقتدار دریایی خود ثابت کرده است که اجازه نخواهد داد هیچگونه اخلالی در امنیت این منطقه راهبردی ایجاد شود.
وی اضافه کرد: امروز پایگاههای دریایی کشور با حضور نیروهای جوان، متخصص و انقلابی در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و این اقتدار، ضامن عزت و امنیت جمهوری اسلامی ایران است.
در پایان این بازدید، احمدی به همراه فرماندهان حاضر، با انجام گشت دریایی از نزدیک توان رزمی و عملیاتی یگانهای مستقر در آبهای جنوب را بررسی کرد و از فداکاریها و تلاشهای شبانهروزی آنان قدردانی به عمل آورد.
نظر شما