اقتدار دریایی ایران تضمین‌کننده امنیت خلیج فارس است

بوشهر- رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: اقتدار دریایی ایران، تضمین‌کننده امنیت خلیج فارس است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی احمدی عصر جمعه در جریان بازدید از یکی از پایگاه‌های دریایی جنوب کشور، با اشاره به جایگاه برجسته نیروهای دریایی در تأمین امنیت ملی گفت: امنیت خلیج فارس مرهون ایستادگی و اقتدار فرزندان ایران اسلامی است.

وی با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی دریادلان در پاسداری از مرزهای آبی کشور افزود: حضور در میان این نیروهای مؤمن، متخصص و انقلابی برای من افتخاری بزرگ است. آنان با مجاهدت‌های بی‌وقفه، آرامش و امنیت را برای ملت ایران به ارمغان آورده‌اند و ما قدردان زحمات خاموششان هستیم.

احمدی با بیان اینکه نیروهای دریایی جمهوری اسلامی امروز نماد قدرت و صلابت نظام هستند؛ خاطرنشان کرد: این توانمندی‌ها نتیجه اتکا به دانش بومی و تجربه گران‌سنگ و روحیه انقلابی جوانان این سرزمین است؛ ظرفیتی که سبب شده هر تهدیدی علیه امنیت ملی با واکنشی قاطع و بازدارنده مواجه شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس، اهمیت خلیج فارس را به عنوان شاهراه حیاتی انرژی جهان یادآور شد و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با اقتدار دریایی خود ثابت کرده است که اجازه نخواهد داد هیچ‌گونه اخلالی در امنیت این منطقه راهبردی ایجاد شود.

وی اضافه کرد: امروز پایگاه‌های دریایی کشور با حضور نیروهای جوان، متخصص و انقلابی در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و این اقتدار، ضامن عزت و امنیت جمهوری اسلامی ایران است.

در پایان این بازدید، احمدی به همراه فرماندهان حاضر، با انجام گشت دریایی از نزدیک توان رزمی و عملیاتی یگان‌های مستقر در آب‌های جنوب را بررسی کرد و از فداکاری‌ها و تلاش‌های شبانه‌روزی آنان قدردانی به عمل آورد.

