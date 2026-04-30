پزشکیان: خلیج فارس نماد ایستادگی ملت ایران مقابل استعمارگران است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان امروز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت در پیامی به مناسبت روز ملی خلیج فارس که توسط «فاطمه مهاجرانی» سخنگوی دولت قرائت شد، گفت: روز ملی خلیج فارس فرصتی مغتنم برای بازخوانی این حقیقت تاریخی است که این آبراهه بخشی جدایی ناپذیر از هویت ملی ایرانیان و نماد ایستادگی ملت بزرگ ایران در مقابل استعمارگران قدیم و جدید است.

متن کامل پیام رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

روز ملی خلیج فارس یادآور پیوندی عمیق و ناگسستنی میان نام تاریخ و هویت ایرانی است، پهنه‌ای که از روزگاران کهن کانون تعاملات تمدنی و فرهنگی و شریان حیاتی تجارت و انرژی در مقیاس منطقه‌ای و جهانی بوده است.

امسال در شرایطی روز ملی خلیج فارس را گرامی می‌داریم که در جریان جنگ تحمیلی رمضان بار دیگر اهمیت این منطقه به ویژه تنگه هرمز بر جهانیان آشکار شد؛ رشادت دلیر مردان نیروی دریایی کشور نشان داد که این گذرگاه حیاتی افزون بر کارکرد راهبردی در انتقال انرژی، نماد حاکمیت ملی و بیانگر نقش انکارناپذیر ایران در تامین امنیت منطقه و جهان است.

امروز دشمنان ما با تغییر رویکرد و انتقال میدان فشار به عرصه‌های اقتصادی و دریایی راهبرد محاصره دریایی و ایجاد محدودیت در مسیرهای تجارت دریایی را به عنوان ابزار جدید فشار بر دولت و مردم ایران در دستور کار قرار داده‌اند، اما دشمنان ما باید بدانند خلیج فارس نه عرصه تحمیل اراده‌های یک جانبه خارجی بلکه بخشی از نظام تعاملات بین‌المللی است و امنیت آن تنها در پرتو همکاری جمعی و احترام متقابل به حاکمیت کشورهای ساحلی آن معنا می‌یابد.

بر این اساس هرگونه تلاش برای اعمال محاصره و محدودیت دریایی آن مغایر با قوانین بین‌المللی و تهدید علیه منافع ملت‌های منطقه و صلح و ثبات جهانی بوده و محکوم به شکست است. همانگونه که بارها اعلام کرده‌ایم، حضور و مداخلات بیگانگان نه تنها کمکی به ارتقای امنیت منطقه نمی‌کند بلکه عاملی تنش‌زا و مخل آرامش پایدار در خلیج فارس است.

در جنگ رمضان نیز دیدیم وجود پایگاه‌های نظامی آمریکا برای کشورهای میزبان نه تنها امنیت آفرین نبود بلکه آرامش و امنیت آنان را به مخاطره افکند و این اجازه را به ما داد تا مبدا تهاجم به خاک کشورمان را به عنوان اهداف مشروع مورد حمله قرار دهیم.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان پاسدار امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز همچنان به اصول آزادی دریانوردی و ایمنی دریا به جز برای کشورهای متخاصم پایبند است، اما باور دارد اجرای این اصول باید با احترام به ملت و حاکمیت ایران همراه باشد و مسئولیت هرگونه ناامنی در این پهنه آبی متوجه آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

روز ملی خلیج فارس فرصتی مغتنم برای بازخوانی این حقیقت تاریخی است که این آبراهه بخشی جدایی ناپذیر از هویت ملی ایرانیان و نماد ایستادگی ملت بزرگ ایران در مقابل استعمارگران قدیم و جدید است.

با گرامیداشت همه جان‌های جاودانه‌ای که خون سرخ شان در راه حفظ این سرزمین با آبی خلیج فارس در هم آمیخت، امید آن داریم که خلیج فارس همواره امن با ثبات و پر رونق و محیطی برای آرامش مردمانش فارغ از حضور بیگانگان باشد.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران