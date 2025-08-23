لاهیجان مقصد اول قطب گردشگری در شرق گیلان است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مسچیان صبح شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان لاهیجان با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به جایگاه تاریخی، مذهبی و گردشگری این شهرستان اظهار کرد: لاهیجان به‌عنوان کانون شرق گیلان، خاستگاه مذهب تشیع در منطقه محسوب می‌شود و حکومت سادات کیایی، به‌رغم هم‌زمانی با صفویان، از طولانی‌ترین زمامداری‌ها در گیلان بود که بر پایه مذهب شکل گرفت.

فرماندار لاهیجان با اشاره به ظرفیت‌های متنوع شهرستان در حوزه کشاورزی اظهار داشت: حدود ۱۹ درصد از سبد کشاورزی لاهیجان مربوط به تولید چای، ۴۸ درصد به کشت شالیزارها و حدود ۳ درصد نیز در قالب ۸۰۰ هکتار از اراضی در سایر بخش‌ها فعال است.

وی لاهیجان را یکی از مقاصد مهم گردشگری در استان خواند و افزود: این شهرستان علاوه بر جذب گردشگران داخلی، میزبان مسافران خارجی از کشورهای مختلف از جمله عراق است و با ارتقا زیرساخت‌های حمل‌ونقل از جمله ظرفیت فرودگاه رشت، روند رشد گردشگری در منطقه شتاب گرفته است.

مسچیان با اشاره به فعالیت ۸۵ واحد اقامتی در سطح شهرستان تصریح کرد: لاهیجان آمادگی کامل برای پذیرایی از گردشگران داخلی و خارجی را دارد و با حمایت‌های دولت و سیاست‌های توسعه‌محور استاندار گیلان، به یکی از قطب‌های گردشگری کشور تبدیل خواهد شد.

فرماندار لاهیجان در پایان با تأکید بر لزوم وفاق و همدلی در میان مدیران و مسئولان اظهار داشت: لاهیجان با تکیه بر پشتوانه‌های تاریخی، مذهبی، کشاورزی و گردشگری، شایسته جایگاهی درخور در سطح ملی است و مسیر توسعه پایدار شهرستان با جدیت دنبال خواهد شد.