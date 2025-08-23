هوای اصفهان در وضعیت نارنجی و ناسالم است

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ۹ صبح روز شنبه یکم شهریور با میانگین ۱۱۵ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (سالمندان، افراد دارای بیماری‌های تنفسی و قلبی، زنان باردار و کودکان) است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۱۳، خیابان رودکی ۱۳۷، خیابان زینبیه ۱۰۲، خیابان فرشادی ۱۱۲ و بولوار کاوه ۱۲۸ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و در ایستگاه ولدان با عدد ۱۶۷، کردآباد ۱۷۹ و خیابان فیض ۱۶۹ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان می‌دهد.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان هزار جریب با عدد ۹۸، خیابان میرزا طاهر ۸۲، سپاهان‌شهر ۶۴، دانشگاه صنعتی ۹۰، رهنان ۹۵، بزرگراه خرازی ۹۹ و پارک زمزم ۸۵ AQI در وضعیت قابل قبول است.

شاخص هوای ایستگاه قهجاورستان ۱۶۹ AQI همچنان در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

