هشدار آلودگی هوا در خوزستان؛ ۱۴ شهر در وضعیت خطرناک تا ناسالم

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش سامانه پایش کیفی هوای کشور، امروز جمعه ۳۱ مرداد ۱۴۰۴، شاخص کیفیت هوا (AQI) در چندین شهر خوزستان شرایط نگرانکنندهای را نشان میدهد. شهرهای مسجدسلیمان و گتوند با شاخص ۵۰۰ در وضعیت خطرناک (قهوهای) قرار دارند که بالاترین سطح آلودگی را نشان میدهد. همچنین، سوسنگرد با شاخص ۲۸۳ و هویزه با شاخص ۲۵۰ در وضعیت بسیار ناسالم (بنفش) و امیدیه با شاخص ۱۶۸ و رامهرمز با شاخص ۱۵۲ در وضعیت ناسالم برای تمامی گروهها (قرمز) قرار گرفتند.
در همین حال، شهرهای هندیجان و ماهشهر با شاخص ۱۴۸، بهبهان با ۱۴۴، شادگان با ۱۲۹، ملاثانی و اهواز با ۱۲۳، اندیمشک با ۱۱۳ و شوش با ۱۰۹ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس (نارنجی) گزارش شدند.
توصیه شده است که ساکنان این مناطق از فعالیتهای طولانیمدت در فضای باز خودداری کرده و از ماسکهای مناسب استفاده کنند.
انتظار میرود با بررسی منابع آلودگی و اقدامات کنترلی، وضعیت هوا در روزهای آینده بهبود یابد. با این حال، شهروندان باید بهطور مستمر گزارشهای کیفیت هوا را از منابع معتبر دنبال کنند.
