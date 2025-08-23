۴ کشته و ۱۲ مفقود در پی حادثه ساخت پل در شمال غربی چین

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، طبق گزارش این مسئول، تلاشهای جستجو و نجات در حال انجام است.
پلی که بر روی رودخانه زرد ساخته میشود، یک سازه قوسی فولادی است. انتظار میرفت دهانه اصلی آن تا پایان این ماه تکمیل شود.
یک مقام مسئول در استان چینگهای شمال غربی چین روز شنبه اعلام کرد پس از پاره شدن کابل ساختمانی در پلی درحال ساخت در بخش چینگهای راه آهن سیچوان-چینگهای، ۴ نفر جان باختند و۱۲ نفر دیگر مفقود شدند
