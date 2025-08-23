۴۰ هزار دانشجوی ارشد و دکتری از دانشگاه امیرکبیر فارغ التحصیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مرتضی کلاهدوزان در همایش روز باز دانشگاه خطاب به دانشجویان و کنکوری‌ها اظهار کرد: درود بر دستانی که شما آینده سازان را تربیت کرد و به این مرحله رساند که آمادگی زندگی دانشگاهی و پیشرفت در زندگی‌تان را دارید. امروز یاد مرداد و شهریور ماه ۱۳۶۲ افتادم، زمانی که داشتم در خیابان‌ها دنبال روزنامه می‌گشتم، برای اینکه نتایج کنکور را مشاهده کنم و ببینم بنده در کجای این نقطه قرار دارم.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: کنکوری که ما در سال ۶۱ شرکت کردیم بعد از سه سال تعطیلی دانشگاه به دلیل انقلاب فرهنگی آغاز شد. به طوری که در دی ماه کنکور تستی و بهمن ماه نیز آزمون تستی برگزار شد. در نهایت من در آن سال در رشته عمران پلی تکنیک تهران پذیرفته شدم و امروز حدود ۴۲ سال از آن روز می‌گذرد با افتخار در این دانشگاه خدمت می‌کنم.

کلاهدوزان خاطر نشان کرد: امسال نیز رتبه‌های کنکور در اوایل شهریور اعلام می‌شود. در نهایت مهر ماه جاری دانشجویان جدیدالورود برای شروع تحصیل وارد دانشگاه خواهند شد. بنابراین باید بگویم داوطلبان در مقطع حساسی از زندگی قرار دارند.

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر خطاب به کنکوری‌ها تاکید کرد: تحقیق، بررسی و مشورت در زمینه رشته و دانشگاه محل تحصیل اقدام کلیدی است که کنکوری‌ها می‌توانند، انجام دهند. به عقیده من انتخاب نوع رشته و دانشگاه هر دو موضوع مهمی است.

وی ادامه داد: اما آنچه که اهمیت بیشتری دارد این است که داوطلبان با مشورت رشته مورد علاقه خود را انتخاب کنند. چرا که موارد زیادی از دانشجویان به من به عنوان معاون آموزشی مراجعه و عنوان می‌کنند که به رشته خود علاقه‌ای ندارند و با نظر دیگران وارد رشته‌ای می‌شوند. بر این اساس داوطلبان فکر کنند و علایق خود را پیدا نمایند.

وی با بیان اینکه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه پژوهش قابل مقایسه با دانشگاه‌های خارجی و معتبر است، گفت: دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های مختلفی در دانشگاه فعال است که در عرصه‌های آموزشی و پژوهشی فعالیت می‌کنند. به طوری که دانشگاه صنعتی امیرکبیر از نظر پژوهش قابل مقایسه با دانشگاه‌های برتر جهان است.

کلاهدوزان با اشاره به فارغ‌التحصیلی حدود ۴۰ هزار دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، گفت: این افراد توسط اساتید مجرب تحصیل کردند و امروزه در بخش‌های مختلف صنعت جذب بازار کار شدند. حتی بسیاری از این فارغ التحصیلان در خارج از کشور منشأ خدمات علمی و صنعتی زیادی در زمینه مختلف شدند.